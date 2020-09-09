Иван ГЕЦКО: «У Пятова не шла пена изо рта»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко подвел итоги поражения «сине-желтых» от Испании (0:4) в поединке Лиги наций.

«В матче с Испанией я не видел, чтобы у наших глаза горели. Я знаю, когда что-то не получается, Пятов заводится, у него пена изо рта идет, и все остальное. Я не видел этого вообще. Оправдание Малиновского, что не успели отмассироваться, неубедительно. Это психология футболистов. Вы играете с лучшей командой Европы. Это уже настрой. У Малиновского вообще восстановление должно быть сумасшедшее. Но он до игры давал интервью, что мы не восстановились, не размассировались. Мы еще матч не сыграли, а уже ищем себе оправдания. Вот в чем парадокс», — отметил Гецко.