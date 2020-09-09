Иван ГЕЦКО: «У Пятова не шла пена изо рта»

Специалист поделился мнением о поражении сборной Украины от Испании (0:4)

  • 09.09.2020 10:46
  • 311 просмотров
  • 0 комментариев
Иван ГЕЦКО: «У Пятова не шла пена изо рта»
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко подвел итоги поражения «сине-желтых» от Испании (0:4) в поединке Лиги наций.

«В матче с Испанией я не видел, чтобы у наших глаза горели. Я знаю, когда что-то не получается, Пятов заводится, у него пена изо рта идет, и все остальное. Я не видел этого вообще. Оправдание Малиновского, что не успели отмассироваться, неубедительно. Это психология футболистов. Вы играете с лучшей командой Европы. Это уже настрой. У Малиновского вообще восстановление должно быть сумасшедшее. Но он до игры давал интервью, что мы не восстановились, не размассировались. Мы еще матч не сыграли, а уже ищем себе оправдания. Вот в чем парадокс», — отметил Гецко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности