Артем ФРАНКОВ: «Роналду порвал шведов как грелку»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков впечатлен игрой 35-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в выездном матче Лиги наций против Швеции (2:0). Роналду забил оба гола своей команды, отличившись на 45-й и 72-й минутах.

«Порвал шведов, как... как... грелку... газету... В общем, Криштиано!», — написал Франков.

Всего Роналду провел за сборную Португалии 165 матчей во всех турнирах, где забил 101 мяч.