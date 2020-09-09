Артем ФРАНКОВ: «Роналду порвал шведов как грелку»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков впечатлен игрой 35-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в выездном матче Лиги наций против Швеции (2:0). Роналду забил оба гола своей команды, отличившись на 45-й и 72-й минутах.
«Порвал шведов, как... как... грелку... газету... В общем, Криштиано!», — написал Франков.
Всего Роналду провел за сборную Португалии 165 матчей во всех турнирах, где забил 101 мяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.