Пеле поздравил Роналду с преодолением отметки в 100 голов за сборную

Легендарный футболист отметил достижение португальца

  • 09.09.2020 09:43
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Пеле поздравил Роналду с преодолением отметки в 100 голов за сборную
© The Straits Times. Пеле

Один из лучших футболистов в истории Пеле поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с достижением отметки в 100 голов за национальную команду.

35-летний Роналду оформил дубль в матче Лиги наций с командой Швеции (2:0). Таким образом, у него уже 101 гол за национальную команду.

Роналду стал вторым футболистом в истории, которому удалось достигнуть отметки в 100 голов за сборную. Больше всех мячей за национальную команду забил иранец Али Даеи — 109.

«Я думал, что сегодня мы будем праздновать 100 голов. Но оказалось 101! Поздравляю Криштиану с достижением новых высот в твоем путешествии», — написал Пеле в Twitter.

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Источник — Twitter

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