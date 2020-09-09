Криштиану РОНАЛДУ: «Я ничего никому не должен доказывать»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче Лиги Наций против Швеции (2:0).

После игры он ответил на критику в свой адрес.

«Я не следил за комментариями. Пусть за меня говорит моя карьера. Нет, я ничего не должен кому-либо доказывать. А когда должен, то делаю это на поле», - сказал Роналду.

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