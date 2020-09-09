Монзуль на VAR. Стало известно, кто рассудит Динамо и Десну

Центральный матч тура состоится в пятницу

  • 09.09.2020 09:30
  • 1266 просмотров
  • 8 комментариев
Монзуль на VAR. Стало известно, кто рассудит Динамо и Десну
© УАФ. Катерина Монзуль

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 2-го тура чемпионата. 

Центральную встречу между «Динамо» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.
 
2 тур

Пятница, 11 сентября

19.00. «Динамо» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал. Арбитр VAR - Катерина Монзуль.

Суббота, 12 сентября

14.00. «Днепр-1» - «Олимпик». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Евгений Арановський.
17.00. «Колос» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Ярослав Козик. Арбитр VAR - Денис Шурман.

Воскресенье, 13 сентября

14.00. «Минай» - «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Николай Балакин.
17.00. «Заря» - «Мариуполь». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Сергей Бойко.
19.30. «Ворскла» - «Ингулец». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Юрий Можаровский.
 
Напомним, матча второго тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» перенесен на 23 сентября. Причина – два позитивных теста на коронавирус во львовском клубе.     

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Источник — УПЛ

(7 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.09.2020 10:27
    +1
    На этот раз наВАР Монзуль
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 10:14
    0
    Наша песня хороша , начинай сначала
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:09
    +2
    Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    Вже не смішно .
    Почему?, Это привычно.
    Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
    Только начало чемпа. Не спешите
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:09
    +2
    Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    Вже не смішно .
    Почему?, Это привычно.
    Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
    Только начало чемпа. Не спешите
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.09.2020 10:04
    0
    А я первый угадал !
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 09.09.2020 10:02
    +1
    Її місце тільки табличкі підіймати, коли заміни проводять...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 09:43
    +2
    Надо создавать много моментов, чтоб не зависеть от судейских ошибок.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    +4
    Вже не смішно .
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    +4
    Вже не смішно .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:09
    +2
    Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    Вже не смішно .
    Почему?, Это привычно.
    Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
    Только начало чемпа. Не спешите
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.09.2020 10:09
    +2
    Maslyaspor, 09.09.2020 09:42
    Вже не смішно .
    Почему?, Это привычно.
    Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
    Только начало чемпа. Не спешите
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 09.09.2020 09:43
    +2
    Надо создавать много моментов, чтоб не зависеть от судейских ошибок.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 09.09.2020 10:27
    +1
    На этот раз наВАР Монзуль
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 09.09.2020 10:02
    +1
    Її місце тільки табличкі підіймати, коли заміни проводять...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.09.2020 10:14
    0
    Наша песня хороша , начинай сначала
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.09.2020 10:04
    0
    А я первый угадал !
    Ссылка
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