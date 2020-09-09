Монзуль на VAR. Стало известно, кто рассудит Динамо и Десну

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 2-го тура чемпионата.
Центральную встречу между «Динамо» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.
2 тур
Пятница, 11 сентября
19.00. «Динамо» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал. Арбитр VAR - Катерина Монзуль.
Суббота, 12 сентября
14.00. «Днепр-1» - «Олимпик». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Евгений Арановський.
17.00. «Колос» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Ярослав Козик. Арбитр VAR - Денис Шурман.
Воскресенье, 13 сентября
14.00. «Минай» - «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Николай Балакин.
17.00. «Заря» - «Мариуполь». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Сергей Бойко.
19.30. «Ворскла» - «Ингулец». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Юрий Можаровский.
Напомним, матча второго тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» перенесен на 23 сентября. Причина – два позитивных теста на коронавирус во львовском клубе.
Источник — УПЛ
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Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
Только начало чемпа. Не спешите
Если Динамо будет идти первым мы увидим много интересного.
Только начало чемпа. Не спешите
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