Монзуль на VAR. Стало известно, кто рассудит Динамо и Десну

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 2-го тура чемпионата.

Центральную встречу между «Динамо» и «Десной» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом.



2 тур

Пятница, 11 сентября

19.00. «Динамо» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Игорь Пасхал. Арбитр VAR - Катерина Монзуль.

Суббота, 12 сентября

14.00. «Днепр-1» - «Олимпик». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Евгений Арановський.

17.00. «Колос» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Ярослав Козик. Арбитр VAR - Денис Шурман.

Воскресенье, 13 сентября

14.00. «Минай» - «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр - Николай Балакин.

17.00. «Заря» - «Мариуполь». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Сергей Бойко.

19.30. «Ворскла» - «Ингулец». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Юрий Можаровский.



Напомним, матча второго тура УПЛ между «Рухом» и «Шахтером» перенесен на 23 сентября. Причина – два позитивных теста на коронавирус во львовском клубе.