Руслан РОТАНЬ: «Каждый оставшийся для нас матч будет словно финальный»

Наставник молодежной сборной высказался о победе над Финляндией

  • 09.09.2020 09:20
  • 1545 просмотров
  • 4 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Каждый оставшийся для нас матч будет словно финальный»
© uaf.ua

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог поединка против команды Финляндии (2:0) в отборочном турнире Евро-2021 (U21).

— Считаю, что первый тайм сборной Украины удался. Мы забили два мяча и, в принципе, полностью контролировали ситуацию на поле. Во втором тайме, особенно в первой его половине мы немного расслабились, отдав инициативу сопернику. Правда, угрозы нашим воротам были в основном после стандартных положений. Сами же не смогли реализовать несколько шансов. В будущем хотелось бы, чтобы команда всю игру проводила ровно.

— Кого бы вы могли выделить в прошедшем матче? И как вам дебют молодых ребят?
— У нас сейчас хорошее поколение футболистов. Важно, что все они стараются выполнять наши требования. Я сейчас не буду кого-то из них выделять, вся команда на прошедшем сборе работала, как единый механизм. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить все клубы, тренеров, которые пошли нам на встречу, что позволило нам начать тренировочный процесс на три дня раньше даты УЕФА. Это позволило нам лучше подготовиться и, считаю, показать неплохой футбол в матчах с Данией и Финляндией.  

Я уже не раз говорил, что для нас важно качество игры, которое мы стараемся улучшать. Хотя и от результата мы не отказываемся. Каждый оставшийся для нас матч будет словно финальный, - сказал Ротань.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 09.09.2020 10:38
    0
    George Abuladze, 09.09.2020 09:47
    От Чемпионов Мира к лузерам отбора, уйди Руслан. не позорься, тренировать это не твое!
    Вот вы заладили с этими "чемпионами МИРА", просто жесть. Хаяли их в группе того самого ЧМ. Формат которого(ю20) абсолютно никому толком не нужен(в финалах практипостоянно ноу-нейм сборные) и превозносите на этом фоне чудаков, которые даже в мёртвом ЧУкре заиграть не могут. При этом, эти самые "чемпионы МИРА" не засчёт тренера точно проиграли этим самым финнам - запоров кучу моментов, практически так же непонятно сыграли вничью в Дании и проиграли им дома, когда могли засовывать ещё по 3-4 мяча, но мастерство у "чемпионов МИРА" почему-то подхрамало.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.09.2020 09:55
    0
    У румунів 3 гри в т.ч з Данією та Україною. Якщо наші виграють усі свої ігри причому з румунами вдома потрібно це робити з різницею в 4 і більше м'ячів і цигани не зуміють набрати очків з вікінгами - можуть зачепитися за 2-ге місце, а там почнеться математика.... Шанси є, але вони дійсно мізерні...
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 09.09.2020 09:47
    +1
    От Чемпионов Мира к лузерам отбора, уйди Руслан. не позорься, тренировать это не твое!
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 09.09.2020 09:27
    0
    Шансы почти НОЛЬ......."Почти" - это для неугомонных ........
    Ссылка
    George Abuladze
      George Abuladze, 09.09.2020 09:47
    +1
    От Чемпионов Мира к лузерам отбора, уйди Руслан. не позорься, тренировать это не твое!
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 09.09.2020 10:38
    0
    George Abuladze, 09.09.2020 09:47
    От Чемпионов Мира к лузерам отбора, уйди Руслан. не позорься, тренировать это не твое!
    Вот вы заладили с этими "чемпионами МИРА", просто жесть. Хаяли их в группе того самого ЧМ. Формат которого(ю20) абсолютно никому толком не нужен(в финалах практипостоянно ноу-нейм сборные) и превозносите на этом фоне чудаков, которые даже в мёртвом ЧУкре заиграть не могут. При этом, эти самые "чемпионы МИРА" не засчёт тренера точно проиграли этим самым финнам - запоров кучу моментов, практически так же непонятно сыграли вничью в Дании и проиграли им дома, когда могли засовывать ещё по 3-4 мяча, но мастерство у "чемпионов МИРА" почему-то подхрамало.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 09.09.2020 09:55
    0
    У румунів 3 гри в т.ч з Данією та Україною. Якщо наші виграють усі свої ігри причому з румунами вдома потрібно це робити з різницею в 4 і більше м'ячів і цигани не зуміють набрати очків з вікінгами - можуть зачепитися за 2-ге місце, а там почнеться математика.... Шанси є, але вони дійсно мізерні...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 09.09.2020 09:27
    0
    Шансы почти НОЛЬ......."Почти" - это для неугомонных ........
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