Руслан РОТАНЬ: «Каждый оставшийся для нас матч будет словно финальный»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог поединка против команды Финляндии (2:0) в отборочном турнире Евро-2021 (U21).

— Считаю, что первый тайм сборной Украины удался. Мы забили два мяча и, в принципе, полностью контролировали ситуацию на поле. Во втором тайме, особенно в первой его половине мы немного расслабились, отдав инициативу сопернику. Правда, угрозы нашим воротам были в основном после стандартных положений. Сами же не смогли реализовать несколько шансов. В будущем хотелось бы, чтобы команда всю игру проводила ровно.

— Кого бы вы могли выделить в прошедшем матче? И как вам дебют молодых ребят?

— У нас сейчас хорошее поколение футболистов. Важно, что все они стараются выполнять наши требования. Я сейчас не буду кого-то из них выделять, вся команда на прошедшем сборе работала, как единый механизм. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить все клубы, тренеров, которые пошли нам на встречу, что позволило нам начать тренировочный процесс на три дня раньше даты УЕФА. Это позволило нам лучше подготовиться и, считаю, показать неплохой футбол в матчах с Данией и Финляндией.

Я уже не раз говорил, что для нас важно качество игры, которое мы стараемся улучшать. Хотя и от результата мы не отказываемся. Каждый оставшийся для нас матч будет словно финальный, - сказал Ротань.