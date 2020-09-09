Армения – Эстония – 2:0. Видео голов и обзор матча

8 сентября в матче 2-го тура Лиги наций Армения дома обыграла Эстонию.
Смотрите видео голов и обзор матча Армения – Эстония – 2:0.
ГОЛ! 1:0. Карапетян, 43 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Ангуло, 65 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Армения - Эстония
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Вбеймар Ангуло (Армения).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Карапетян (Армения).
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Источник — Футбол 1/2/3
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