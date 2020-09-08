Армения обыграла Эстонию, Грузия разошлась миром с Северной Македонией

Сегодня, 8 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций C.
Армения обыграла Эстонию (2:0), Грузия разошлась миром с Северной Македонией (1:1).
Лига наций C. 2-й тур
Армения – Эстония – 2:0
Голы: Карапетян, 43, Ангуло, 65.
Грузия – Северная Македония – 1:1
Голы: Окриашвили, 13 (пен) – Ристовски, 33.
Турнирная таблица Лиги наций
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Источник — Sport.ua
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