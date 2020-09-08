Сегодня Грузия во втором туре Лиги наций дома сыграла вничью 1:1 с Северной Македонией. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Грузия - Северная Македония
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефан Ристовски (Северная Македония).
|14'
|ГОЛ ! С пенальти забил Торнике Окриашвили (Грузия).
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Источник — Sport.ua
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