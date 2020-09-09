Кипр – Азербайджан – 0:1. Видео гола и обзор матча

8 сентября в матче 2-го тура Лиги наций Кипр проиграл Азербайджану.
Смотрите видео голов и обзор матча Кипр – Азербайджан – 0:1.
Лучшие моменты матча Кипр - Азербайджан
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Медведев (Азербайджан).
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Источник — Футбол 1/2/3
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