Жерсон с Люксембургом уступил Черногории, Азербайджан взял верх над Кипром

Сегодня, 8 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций.
Несколько поединков сыграны в низших дивизионах. Азербайджан взял верх над Кипром (1:0).
Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш провел весь матч за Люксембург, который уступил Черногории (0:1).
В битве карликов Лихтенштейн на выезде победил Сан-Марино (2:0).
Лига наций. 2-й тур
Кипр – Азербайджан – 0:1
Гол: Медведев, 29.
Люксембург – Черногория – 0:1
Гол: Бечирай, 90+3 (пенальти).
Сан-Марино – Лихтенштейн – 0:2
Голы: Хаслер, 3, Фрик, 14.
Турнирная таблица Лиги наций
Источник — Sport.ua
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