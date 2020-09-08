Кипр
0:1
Азербайджан
08.09.2020, FT

Жерсон с Люксембургом уступил Черногории, Азербайджан взял верх над Кипром

В битве карликов Лихтенштейн на выезде победил Сан-Марино

  • 08.09.2020 23:59
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Жерсон с Люксембургом уступил Черногории, Азербайджан взял верх над Кипром
© Twitter. Жерсон Родригеш

Сегодня, 8 сентября, прошли матчи 2-го тура Лиги наций

Несколько поединков сыграны в низших дивизионах. Азербайджан взял верх над Кипром (1:0).

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш провел весь матч за Люксембург, который уступил Черногории (0:1).

В битве карликов Лихтенштейн на выезде победил Сан-Марино (2:0).

Лига наций. 2-й тур

Кипр – Азербайджан – 0:1

Гол: Медведев, 29.

Люксембург – Черногория – 0:1

Гол: Бечирай, 90+3 (пенальти).

Сан-Марино – Лихтенштейн – 0:2

Голы: Хаслер, 3, Фрик, 14.

Турнирная таблица Лиги наций

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Источник — Sport.ua

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