8 мячей до рекорда. Кто в мире забивал за сборную больше Роналду

Больше всего за сборные забил форвард из Ирана Али Даеи – 109 мячей

  • 09.09.2020 02:59
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8 мячей до рекорда. Кто в мире забивал за сборную больше Роналду
© УЕФА. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым европейцем, забившим уже больше ста голов за национальную сборную.

Отметки в сто голов он достиг 8 сентября 2020 года в матче сборной Португалии в гостях у Швеции (2:0) в рамках Лиги наций УЕФА. И в том же поединке забил свой 101-й гол за национальную команду.

Португалец является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

Больше него на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей.

Среди женщин отметки в 100 голов за сборную достигли сразу семь футболисток. По миру лидирует Кристин Синклер из Канады (186), а в Европе – немка Биргит Принц (128).

Лучшие снайперы Европы за всю историю

  • Криштиану Роналду (Португалия) – 101 гол в 165 матчах
  • Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах
  • Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 голов в 68 матчах
  • Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол в 137 матчах
  • Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов в 62 матчах
  • Робби Кин (Ирландия) – 68 голов в 146 матчах
  • Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола в 116 матчах
  • Роберт Левандовски (Польша) – 61 гол в 112 матчах
  • Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 голов в 68 матчах
  • Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах
  • Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 59 голов в 108 матчах
  • Ян Коллер (Чехия) – 55 голов в 91 матче
  • Йоахим Штрайх (ГДР) – 55 голов в 102 матчах
  • Уэйн Руни (Англия) – 53 гола в 120 матчах
  • Поуль Нильсен (Дания) – 52 гола в 38 матчах
  • Ромелу Лукаку (Бельгия) – 52 гола в 85 матчах
  • Йон-Даль Томассон (Дания) – 52 гола в 112 матчах
  • Тьерри Анри (Франция) – 51 гол в 123 матчах
  • Хакан Шюкюр (Турция) – 51 гол в 112 матчах
  • Лойош Тихи (Венгрия) – 51 гол в 72 матчах
  • Робин ван Перси (Нидерланды) – 50 голов в 102 матчах

На своем поле Роналду забил 47 голов (включая финальные стадии Евро-2004 и Лиги наций-2019), в гостях – 39 и еще 15 на нейтральной территории. Роналду забивал в 66 матчах, и в 55 из них Португалия праздновала победу, в пяти сыграла вничью и в шести уступила. На счету Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 42 мяча он забил по одному.

По семь голов Роналду забил сборным Литвы и Швеции (именно ей он положил свой сотый мяч). По пять – сборным Андорры, Армении, Латвии и Люксембурга. По четыре – Венгрии, Нидерландам, Фарерам и Эстонии. Пока он ни разу не огорчил Францию, Германию, Италию и Англию.

Рекорды Роналду

  • Лучший бомбардир Евро, включая квалификацию: 40
  • Лучший бомбардир финальных стадий Евро: 9 (столько же у Мишеля Платини)
  • Больше всего финальных стадий Евро, в которых забивал: 4
  • Лучший бомбардир в турнирных матчах европейских сборных: 84
  • Лучший бомбардир европейской квалификации чемпионата мира: 30
  • Автор первого гола в истории финальных стадий Лиги наций: в матче с Швейцарией (полуфинал, 05.06.2019, Порту) – и автор первого хет-трика
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Источник — УЕФА

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