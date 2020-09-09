8 мячей до рекорда. Кто в мире забивал за сборную больше Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду стал первым европейцем, забившим уже больше ста голов за национальную сборную.

Отметки в сто голов он достиг 8 сентября 2020 года в матче сборной Португалии в гостях у Швеции (2:0) в рамках Лиги наций УЕФА. И в том же поединке забил свой 101-й гол за национальную команду.

Португалец является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов.

Больше него на уровне сборных забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей.

Среди женщин отметки в 100 голов за сборную достигли сразу семь футболисток. По миру лидирует Кристин Синклер из Канады (186), а в Европе – немка Биргит Принц (128).

Лучшие снайперы Европы за всю историю

Криштиану Роналду (Португалия) – 101 гол в 165 матчах

Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах

Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 голов в 68 матчах

Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол в 137 матчах

Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов в 62 матчах

Робби Кин (Ирландия) – 68 голов в 146 матчах

Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола в 116 матчах

Роберт Левандовски (Польша) – 61 гол в 112 матчах

Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 голов в 68 матчах

Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 59 голов в 108 матчах

Ян Коллер (Чехия) – 55 голов в 91 матче

Йоахим Штрайх (ГДР) – 55 голов в 102 матчах

Уэйн Руни (Англия) – 53 гола в 120 матчах

Поуль Нильсен (Дания) – 52 гола в 38 матчах

Ромелу Лукаку (Бельгия) – 52 гола в 85 матчах

Йон-Даль Томассон (Дания) – 52 гола в 112 матчах

Тьерри Анри (Франция) – 51 гол в 123 матчах

Хакан Шюкюр (Турция) – 51 гол в 112 матчах

Лойош Тихи (Венгрия) – 51 гол в 72 матчах

Робин ван Перси (Нидерланды) – 50 голов в 102 матчах

На своем поле Роналду забил 47 голов (включая финальные стадии Евро-2004 и Лиги наций-2019), в гостях – 39 и еще 15 на нейтральной территории. Роналду забивал в 66 матчах, и в 55 из них Португалия праздновала победу, в пяти сыграла вничью и в шести уступила. На счету Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 42 мяча он забил по одному.

По семь голов Роналду забил сборным Литвы и Швеции (именно ей он положил свой сотый мяч). По пять – сборным Андорры, Армении, Латвии и Люксембурга. По четыре – Венгрии, Нидерландам, Фарерам и Эстонии. Пока он ни разу не огорчил Францию, Германию, Италию и Англию.

Рекорды Роналду