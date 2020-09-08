ОФИЦИАЛЬНО. Байер подписал форварда Ромы Шика

«Байер» Леверкузен официально объявил о подписании форварда «Ромы» Патрика Шика. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается, однако, по информации СМИ, она составила 26,5 миллиона евро. В «Байере» Шик будет выступать под 14-м номером.

Прошлый сезон Шик провел в аренде в другом немецком клубе – «РБ Лейпциг». На его счету 10 голов и 2 ассиста в 22 матчах Бундеслиги.

Ранее «Байер» продал в «Челси» лидера команды Кая Хаверца.