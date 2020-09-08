Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Поражение Испании закалит наших игроков»

Известный специалист поделился мнением о матче Испания – Украина

  • 08.09.2020 18:40
  • 955 просмотров
  • 10 комментариев
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Поражение Испании закалит наших игроков»
© uaf.ua. Анатолий Демьяненко

По мнению бывшего тренера «Динамо», поражение в выездном матче Лиги наций сборной Испании (0:4) только закалит команду Андрея Шевченко.

«Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.

Думаю, поражение Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути».

«Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс», - сказал Демьяненко на ютуб-канале Do Best.

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Источник — Do Best!

(5 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 08.09.2020 21:03
    0
    Не закалка нужна, а мастерство. Им что, по 17 лет?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 08.09.2020 20:56
    0
    Колос ( Ковалівка) не програв би збірній Іспанії 4:0,тому що борються до останньої хвилини і не здаються.!!!
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 08.09.2020 20:10
    +1
    Прошлые поражения что-то не сильно "закалили".
    По традиции с топами играют с нулем забитых и три+ пропущенных.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.09.2020 19:59
    +2
    дать усим пiздюлeй для закалки.
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 08.09.2020 19:43
    +2
    всі кинулися прикривати шеву і його грандіозний провал,якби ще грали і програли,а то було побиття і знущання і то від кого -від 18-річного фаті,а в нас п"ятов грає у квадрат у своєму майданчику -тренерська задумка,розраховувати хоч в чомусь на нинішнього п"ятова - то вже клініка
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 08.09.2020 19:36
    +1
    Толя не в курсе,что Испания победила
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 19:30
    +3
    надо значит и Германии разгромно проиграть, ещё сильнее закалиться.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 19:27
    +2
    Наши ребята постоянно растут, потом по возрасту заканчивают, постоянно закаляясь. А как быть с качественным результатом....
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.09.2020 19:26
    +1
    "Это футбол, будем разбираться..."
    Ссылка
    Kiziak
      Kiziak, 08.09.2020 18:52
    -1
    Этих инвалидов никто и ничто не закалит
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 08.09.2020 19:30
    +3
    надо значит и Германии разгромно проиграть, ещё сильнее закалиться.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 08.09.2020 19:59
    +2
    дать усим пiздюлeй для закалки.
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 08.09.2020 19:43
    +2
    всі кинулися прикривати шеву і його грандіозний провал,якби ще грали і програли,а то було побиття і знущання і то від кого -від 18-річного фаті,а в нас п"ятов грає у квадрат у своєму майданчику -тренерська задумка,розраховувати хоч в чомусь на нинішнього п"ятова - то вже клініка
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.09.2020 19:27
    +2
    Наши ребята постоянно растут, потом по возрасту заканчивают, постоянно закаляясь. А как быть с качественным результатом....
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 08.09.2020 20:10
    +1
    Прошлые поражения что-то не сильно "закалили".
    По традиции с топами играют с нулем забитых и три+ пропущенных.
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 08.09.2020 19:36
    +1
    Толя не в курсе,что Испания победила
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.09.2020 19:26
    +1
    "Это футбол, будем разбираться..."
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 08.09.2020 21:03
    0
    Не закалка нужна, а мастерство. Им что, по 17 лет?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 08.09.2020 20:56
    0
    Колос ( Ковалівка) не програв би збірній Іспанії 4:0,тому що борються до останньої хвилини і не здаються.!!!
    Ссылка
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