Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО: «Поражение Испании закалит наших игроков»

По мнению бывшего тренера «Динамо», поражение в выездном матче Лиги наций сборной Испании (0:4) только закалит команду Андрея Шевченко.
«Играть с топовыми командами – это всегда дополнительная нагрузка. Поэтому команда должна быть хорошо физически подготовлена. Но игроки готовятся в клубах. В сборной их некогда готовить, в этом есть небольшая проблема.
Думаю, поражение Испании закалит наших игроков. Ничего страшного – они будут только расти. Считаю, наша сборная – на правильном пути».
«Если мы попали на самую верхушку футбола, то должны стараться показывать свой уровень. И игроки еще буду расти. Играть с такими командами как Испания, Германия, Франция или та же Швейцария – это большой плюс», - сказал Демьяненко на ютуб-канале Do Best.
Источник — Do Best!
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По традиции с топами играют с нулем забитых и три+ пропущенных.
По традиции с топами играют с нулем забитых и три+ пропущенных.
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