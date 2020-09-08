Хамес РОДРИГЕС: «Я должен привнести в Эвертон менталитет победителя»

Колумбийский футболист доволен, что перешел в английский клуб

  • 08.09.2020 17:21
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Хамес РОДРИГЕС: «Я должен привнести в Эвертон менталитет победителя»
© Royal Blue Mercey

Звездный новичок «Эвертона», полузащитник Хамес Родригес прокомментировал свой переход в клуб из «Реала».

«Я настоящий победитель. Мне нравится выигрывать трофеи, и я уверен в том, что мы можем провести отличный сезон.

Теперь мне необходимо привнести в команду отличную игру и победный менталитет, чтобы каждый в клубе верил в то, что мы можем выигрывать трофеи. Это то, к чему мы будем стремиться», - сказал Родригес.

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Источник — ФК Эвертон

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