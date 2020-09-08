Хамес РОДРИГЕС: «Я должен привнести в Эвертон менталитет победителя»

Звездный новичок «Эвертона», полузащитник Хамес Родригес прокомментировал свой переход в клуб из «Реала».
«Я настоящий победитель. Мне нравится выигрывать трофеи, и я уверен в том, что мы можем провести отличный сезон.
Теперь мне необходимо привнести в команду отличную игру и победный менталитет, чтобы каждый в клубе верил в то, что мы можем выигрывать трофеи. Это то, к чему мы будем стремиться», - сказал Родригес.
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Источник — ФК Эвертон
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