Алексей БЕЛИК: «Как мы видим, сборной Украины есть куда расти»

Эксперт высказался о матчах украинцев Лиге наций

  • 08.09.2020 16:29
  • 416 просмотров
  • 3 комментария
Алексей БЕЛИК: «Как мы видим, сборной Украины есть куда расти»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу украинцев над Швейцарией (2:1) и разгромное поражение от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Наша национальная сборная показала неплохой футбол со Швейцарией. Да, были определенные нюансы и проблемы. Но это и нормально. Ведь Андрей Шевченко не мог собрать игроков около 10-ти месяцев. Конечно, результат игры в столице Испании не такой, на какой мы все надеялись. Как мы видим, нам есть куда расти. Как мне кажется, в игре против испанцев мы увидели нашу главную проблему – как нам выходить из-под прессинга соперника. Мы не так хороши в этом компоненте игры.

Надо признать, что сборная Испании – выше уровнем, чем наша сборная. После пропущенного гола нужно было сразу перестроиться. Далеко не все получалось у нас. А вот если бы счет долго держался 0:0, то это было бы на руку нашей команде. Зная это по себе. Когда играешь против фаворита и он долго не может забить, это его сильно нервирует. В воскресенье структура нашей командой игры сломалась. Но сегодня я далек от того, чтобы сильно критиковать нашу национальную сборную. Сейчас мы проведем в группе А по две игры с немцами, испанцами и швейцарцами. А, к примеру, в группе В соперники другого уровня – венгры, словаки, чехи. Ну, обыграли бы мы условных венгров и так далее и витали в облаках перед чемпионатом Европы. Но ведь в финальной части Евро 2020 команды другого уровня, как мы знаем. Считаю, что сейчас нужно поддержать наших ребят и тренерский штаб», - сказал Белик.

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Источник — Sportarena

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 17:39
    0
    Лет до ста
    расти
    нам
    без старости.
    Год от года
    расти
    нашей бодрости.
    Ссылка
    Zoidberg
      Zoidberg, 08.09.2020 17:33
    -1
    ihor7003, 08.09.2020 16:35
    Некоторые недоэксперты уже видели нашу сборную чемпионами ЧЕ! Надо все таки реально смотреть на вещи, что с таким низким уровнеи жизни страны и уровнем чемпионата наша сборная это обыкновенный середняк и уже попадание на ЧЕ либо ЧМ уже огромный успех!
    Ерунда. Наша сборная выше среднего, но с испанцами играли, как будто мы дно рейтинга ФИФА.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2020 16:35
    +1
    Некоторые недоэксперты уже видели нашу сборную чемпионами ЧЕ! Надо все таки реально смотреть на вещи, что с таким низким уровнеи жизни страны и уровнем чемпионата наша сборная это обыкновенный середняк и уже попадание на ЧЕ либо ЧМ уже огромный успех!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 08.09.2020 16:35
    +1
    Некоторые недоэксперты уже видели нашу сборную чемпионами ЧЕ! Надо все таки реально смотреть на вещи, что с таким низким уровнеи жизни страны и уровнем чемпионата наша сборная это обыкновенный середняк и уже попадание на ЧЕ либо ЧМ уже огромный успех!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.09.2020 17:39
    0
    Лет до ста
    расти
    нам
    без старости.
    Год от года
    расти
    нашей бодрости.
    Ссылка
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