Алексей БЕЛИК: «Как мы видим, сборной Украины есть куда расти»

Бывший игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу украинцев над Швейцарией (2:1) и разгромное поражение от Испании (0:4) в Лиге наций.
«Наша национальная сборная показала неплохой футбол со Швейцарией. Да, были определенные нюансы и проблемы. Но это и нормально. Ведь Андрей Шевченко не мог собрать игроков около 10-ти месяцев. Конечно, результат игры в столице Испании не такой, на какой мы все надеялись. Как мы видим, нам есть куда расти. Как мне кажется, в игре против испанцев мы увидели нашу главную проблему – как нам выходить из-под прессинга соперника. Мы не так хороши в этом компоненте игры.
Надо признать, что сборная Испании – выше уровнем, чем наша сборная. После пропущенного гола нужно было сразу перестроиться. Далеко не все получалось у нас. А вот если бы счет долго держался 0:0, то это было бы на руку нашей команде. Зная это по себе. Когда играешь против фаворита и он долго не может забить, это его сильно нервирует. В воскресенье структура нашей командой игры сломалась. Но сегодня я далек от того, чтобы сильно критиковать нашу национальную сборную. Сейчас мы проведем в группе А по две игры с немцами, испанцами и швейцарцами. А, к примеру, в группе В соперники другого уровня – венгры, словаки, чехи. Ну, обыграли бы мы условных венгров и так далее и витали в облаках перед чемпионатом Европы. Но ведь в финальной части Евро 2020 команды другого уровня, как мы знаем. Считаю, что сейчас нужно поддержать наших ребят и тренерский штаб», - сказал Белик.
Источник — Sportarena
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расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
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