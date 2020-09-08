ВИДЕО. Украина футбольная. Неожиданная четверка лидеров, подарок Ковальцу

Вышел в эфир свежий выпуск программы «Украина футбольная», в котором говорят о старте чемпионата Украины в Первой и Второй лигах.
В выпуске:
- Первая лига: результативный старт, три переноса;
- неожиданная четверка лидеров, подарок Ковальцу;
- Вторая лига: разгром «Диназа», страсти вокруг «Металла».
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Источник — ПФЛ
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