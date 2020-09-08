Гринвуд извинился за то, что развлекался с девушками в гостинице

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мейсон Гринвуд извинился за то, что вместе с Филом Фоденом пригласил в отель девушек, нарушив таким образом протокол безопасности. Обоих футболистов исключили из национальной команды.

«Я осмыслил произошедшее и хочу извиниться за те неудобства, которые я доставил. Я безответственно нарушил протоколы коронавируса, установленные для защиты игроков и тренеров.

Хочу извиниться перед Гаретом Саутгейтом, я подвел его, хотя он оказал мне такое доверие. Здесь виноват только я. Обещаю семье и болельщикам, что извлеку урок из этой ситуации», - сказал Гринвуд.