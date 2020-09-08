Гринвуд извинился за то, что развлекался с девушками в гостинице

Молодого форварда выгнали из сборной Англии

  • 08.09.2020 15:41
  • 1017 просмотров
  • 1 комментарий
Гринвуд извинился за то, что развлекался с девушками в гостинице
© United in Focus. Мейсон Гринвуд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мейсон Гринвуд извинился за то, что вместе с Филом Фоденом пригласил в отель девушек, нарушив таким образом протокол безопасности. Обоих футболистов исключили из национальной команды.

«Я осмыслил произошедшее и хочу извиниться за те неудобства, которые я доставил. Я безответственно нарушил протоколы коронавируса, установленные для защиты игроков и тренеров.

Хочу извиниться перед Гаретом Саутгейтом, я подвел его, хотя он оказал мне такое доверие. Здесь виноват только я. Обещаю семье и болельщикам, что извлеку урок из этой ситуации», - сказал Гринвуд.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(7 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 08.09.2020 16:46
    -1
    А что, надо было с мальчиками???
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