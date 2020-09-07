Скандал. Двух игроков выгнали из сборной Англии за нарушение карантина

Английская футбольная ассоциация сообщила о том, что два игрока сборной Англии, Фил Фоден («Манчестер Сити») и Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») был отчислены из команды.

Причиной такого решения стало грубое нарушение игроками правил карантина. Во время выезда на матч против Исландии они привели в свой номер двух девушек.

Девушки выложили видео из номера Гринвуда и Фодена в соцсети, и именно так о нарушении стало известно общественности:

Напомним, 5 сентября Англия в матче Лиги наций на выезде обыграла Исландию 1:0. Завтра, 8 сентября, команда Гарета Саутгейта проведет выездной матч против Дании.