Скандал. Двух игроков выгнали из сборной Англии за нарушение карантина

Мэйсон Гринвуд и Фил Фоден привели девушек в гостиницу

  • 07.09.2020 19:47
  • 1420 просмотров
  • 2 комментария
Скандал. Двух игроков выгнали из сборной Англии за нарушение карантина
© thefa.com

Английская футбольная ассоциация сообщила о том, что два игрока сборной Англии, Фил Фоден («Манчестер Сити») и Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») был отчислены из команды.

Причиной такого решения стало грубое нарушение игроками правил карантина. Во время выезда на матч против Исландии они привели в свой номер двух девушек.

Девушки выложили видео из номера Гринвуда и Фодена в соцсети, и именно так о нарушении стало известно общественности:

Напомним, 5 сентября Англия в матче Лиги наций на выезде обыграла Исландию 1:0. Завтра, 8 сентября, команда Гарета Саутгейта проведет выездной матч против Дании.

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Источник — Футбольная ассоциация Англии

(7 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 07.09.2020 20:28
    0
    ihor7003, 07.09.2020 19:49
    За традиционную ориентацию уже наказывают!
    За глупость скорее.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.09.2020 19:49
    -1
    За традиционную ориентацию уже наказывают!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 07.09.2020 20:28
    0
    ihor7003, 07.09.2020 19:49
    За традиционную ориентацию уже наказывают!
    За глупость скорее.
    Ссылка
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