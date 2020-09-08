ВИДЕО. Шахтер ждет возвращения сборников и готовится к матчам УПЛ

«Шахтер» после дня отдыха вернулся к работе и готовится к возобновлению УПЛ. Наставник Луиш Каштру ждет возвращения к работе игроков сборных.
Отметим, что «Шахтер» пропустит 2-й тур УПЛ из-за вспышки коронавируса в составе «Руха».
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Источник — Sport.ua
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