ВИДЕО. Шахтер ждет возвращения сборников и готовится к матчам УПЛ

Команда получила вынужденную паузу

  • 08.09.2020 14:49
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шахтер ждет возвращения сборников и готовится к матчам УПЛ
© shakhtar.com

«Шахтер» после дня отдыха вернулся к работе и готовится к возобновлению УПЛ. Наставник Луиш Каштру ждет возвращения к работе игроков сборных.

Отметим, что «Шахтер» пропустит 2-й тур УПЛ из-за вспышки коронавируса в составе «Руха».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 15:07
    0
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 08.09.2020 15:07
    0
    Лучшие.
    Ссылка
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