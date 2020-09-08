Челси может купить Ареоля у ПСЖ

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с приобретением голкипера французского ПСЖ Альфонса Ареоля.

По данным источника, лондонцы попытаются подписать 27-летнего игрока, если им не удастся договориться с «Ренном» о трансфере Эдуара Менди.

Кроме того, «Ренн», в свою очередь, рассматривает вратаря парижан как замену Менди на тот случай, если он переедет в Англию.

В прошлом сезоне Ареоля выступал на правах аренды за мадридский «Реал», но по её окончании «сливочные» решили вернуть вратаря в Париж и дали шанс украинцу Андрею Лунину.