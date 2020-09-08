ДОДО: «Я занимался легкой атлетикой — могу быть еще быстрее»

Защитник «Шахтера» Додо рассказал о своем рекорде скорости и подготовке к официальным матчам.

– В каком физическом и эмоциональном состоянии работаете?

– Чувствую себя хорошо, отдаюсь на каждой тренировке и в матчах. Думаю, нашу команду ждет еще один отличный сезон.

– На днях ты установил новый рекорд скорости – 34,2 км/ч. Каково это: быть настолько быстрым? И ощущаешь ли ты это в тот момент, когда бежишь?

– Абсолютно нормально! Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Соперник ведь немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, так что в игре все происходит совершенно свободно.

– Что нужно делать, чтобы быть быстрее?

– Я не знаю… Просто бег, ускорение. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, которая позволяет играть на позиции крайнего защитника.

– Как настраиваетесь на следующий матч?

– Продолжаем работать. Пока не в полном составе, но скоро вернутся ребята из сборных и добавят качества и силы нашей команде. Думаю, мы хорошо подготовимся и к ближайшему матчу, и в принципе ко всему сезону.