ДОДО: «Я занимался легкой атлетикой — могу быть еще быстрее»

Бразильский футболист «Шахтера» рассказал о своем рекорде скорости

  • 08.09.2020 11:34
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  • 1 комментарий
ДОДО: «Я занимался легкой атлетикой — могу быть еще быстрее»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Защитник «Шахтера» Додо рассказал о своем рекорде скорости и подготовке к официальным матчам.

– В каком физическом и эмоциональном состоянии работаете?
– Чувствую себя хорошо, отдаюсь на каждой тренировке и в матчах. Думаю, нашу команду ждет еще один отличный сезон.

– На днях ты установил новый рекорд скорости – 34,2 км/ч. Каково это: быть настолько быстрым? И ощущаешь ли ты это в тот момент, когда бежишь?
– Абсолютно нормально! Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Соперник ведь немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, так что в игре все происходит совершенно свободно.

– Что нужно делать, чтобы быть быстрее?
– Я не знаю… Просто бег, ускорение. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, которая позволяет играть на позиции крайнего защитника.

– Как настраиваетесь на следующий матч?
– Продолжаем работать. Пока не в полном составе, но скоро вернутся ребята из сборных и добавят качества и силы нашей команде. Думаю, мы хорошо подготовимся и к ближайшему матчу, и в принципе ко всему сезону.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Cheng
    online
      Cheng, 08.09.2020 11:43
    +1
    Конечно,этот парень - очень хорош... Думаю,он всем оппонентам на поле попьёт кровушки. И вот вопрос на засыпку: а слабО этого парня заиграть за Украину?! А то всё великовозрастные и так и не дождавшиеся вызова в сб.Бразилии Марлос(при всём моём уважении к нему),Мораес,Исмаили(вероятно скоро созреет),заскочивший в последний вагон Тайсон(но шахта ведь пыталась!)?
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 08.09.2020 11:43
    +1
    Конечно,этот парень - очень хорош... Думаю,он всем оппонентам на поле попьёт кровушки. И вот вопрос на засыпку: а слабО этого парня заиграть за Украину?! А то всё великовозрастные и так и не дождавшиеся вызова в сб.Бразилии Марлос(при всём моём уважении к нему),Мораес,Исмаили(вероятно скоро созреет),заскочивший в последний вагон Тайсон(но шахта ведь пыталась!)?
    Ссылка
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