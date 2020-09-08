ФОТО. Как состав Эвертона может выглядеть в новом сезоне

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав ливерпульского «Эвертона».

«Ириски» уже успели подписать Аллана из «Наполи» и Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Также английский клуб интересуется Бэйли из «Байера» и Дукуре из «Уотфорда».