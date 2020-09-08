ФОТО. Как состав Эвертона может выглядеть в новом сезоне

Ливерпульский клуб подписал Хамеса Родригеса и Аллана

  • 08.09.2020 11:22
  • 634 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Как состав Эвертона может выглядеть в новом сезоне
© ФК Эвертон. Хамес Родригес

Авторитетный портал Transfermarkt предположил, как в новом сезоне может выглядеть состав ливерпульского «Эвертона».

«Ириски» уже успели подписать Аллана из «Наполи» и Хамеса Родригеса из мадридского «Реала». Также английский клуб интересуется Бэйли из «Байера» и Дукуре из «Уотфорда».

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
    Manticora
      Manticora, 08.09.2020 11:34
    +1
    Карло нацелился в ЛЧ? Удачи тебе и твоей команте!! Люблю Анчелотти еще по Милану!!
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 08.09.2020 11:34
    +1
    Карло нацелился в ЛЧ? Удачи тебе и твоей команте!! Люблю Анчелотти еще по Милану!!
    Ссылка
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