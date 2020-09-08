Владислав ВАЩУК: «Для сборной Украины матч с Испанией стал холодным душем»

Экс-защитник национальной команды Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил дебют за национальную команду Александра Тымчика, Богдана Михайличенко и Игоря Харатина.



«Ребятам, грубо говоря, сказали: вы учились играть в футбол! Пожалуйста, показывайте свой уровень! Вот и все. Ребята стараются. Насколько они смогли, настолько и играли. Да, в том эпизоде, когда Михайличенко забегал вперед, можно было больше выжать из того момента. Но он играл как можно проще. Он неожиданно появился впереди, скажем так. Он мог бы выжать и имел возможность забить гол. Но он в этом моменте не был готов и не ожидал. Я думаю, он этот момент тоже разберет для себя. Когда такие моменты появляются, неважно где ты находишься, надо стараться их реализовывать.



Но индивидуальные качества были неплохие в игре с Испанией. Но не у всех на протяжении девяноста минут. Считаю, полученный опыт будет направлен в положительную сторону для ребят. Но в целом для сборной Украины это холодный душ, который надо разобрать, забыть и идти вперед», – сказал Ващук.

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