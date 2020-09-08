ВАЩУК: «Если бы играли первый матч с Испанией, может, сыграли бы вничью»

Бывший игрок сборной Украины считает, что футболисты не успели восстановиться

  • 08.09.2020 09:59
  • 651 просмотр
  • 2 комментария
ВАЩУК: «Если бы играли первый матч с Испанией, может, сыграли бы вничью»
© УАФ

Экс-защитник национальной команды Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал поражение украинской сборной от Испании (0:4) в Лиге наций
 
«Я думаю, наша сборная не довосстановилась после Швейцарии (2:1). Плюс, был длинный перелет и задержка в аэропорту. Психологически испанцы умеют это использовать. Также, как и когда мы в сезоне 97/98 играли с «Барселоной», нас не на тот стадион повезли, задерживали в аэропорту долго.
 
А так как мы только играли со Швейцарией, с Испанией матч был через два на третий. Плюс, испанцы дома играли. Думаю, украинские футболисты просто не довосстановились. В матче с Испанией наши игроки опаздывали везде. Поэтому это все вылилось в те ошибки, в тот негатив, который сейчас все разгребают. Но на самом деле ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра сильно не повлияла. Надо разобрать матч и идти дальше.
 
Я думаю, однозначно дома с Испанией Украина лучше сыграет. Я считаю, что, если бы мы играли сразу с Испанией, а потом со Швейцарией, может сыграли бы с Испанией вничью. У меня такое мнение», – сказал Ващук.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.09.2020 11:15
    0
    Alexsandr B, 08.09.2020 10:03
    Ещё один...да причем здесь усталость, уровень игроков небо и земля...
    Уровень немецких игроков повыше испанских, а швейцарцы с ними на равных сыграли.
    Физические кондиции СБУ сейчас действительно не очень.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 08.09.2020 10:03
    0
    Ещё один...да причем здесь усталость, уровень игроков небо и земля...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 08.09.2020 11:15
    0
    Alexsandr B, 08.09.2020 10:03
    Ещё один...да причем здесь усталость, уровень игроков небо и земля...
    Уровень немецких игроков повыше испанских, а швейцарцы с ними на равных сыграли.
    Физические кондиции СБУ сейчас действительно не очень.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 08.09.2020 10:03
    0
    Ещё один...да причем здесь усталость, уровень игроков небо и земля...
    Ссылка
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