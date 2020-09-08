ВАЩУК: «Если бы играли первый матч с Испанией, может, сыграли бы вничью»

Экс-защитник национальной команды Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал поражение украинской сборной от Испании (0:4) в Лиге наций.



«Я думаю, наша сборная не довосстановилась после Швейцарии (2:1). Плюс, был длинный перелет и задержка в аэропорту. Психологически испанцы умеют это использовать. Также, как и когда мы в сезоне 97/98 играли с «Барселоной», нас не на тот стадион повезли, задерживали в аэропорту долго.



А так как мы только играли со Швейцарией, с Испанией матч был через два на третий. Плюс, испанцы дома играли. Думаю, украинские футболисты просто не довосстановились. В матче с Испанией наши игроки опаздывали везде. Поэтому это все вылилось в те ошибки, в тот негатив, который сейчас все разгребают. Но на самом деле ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра сильно не повлияла. Надо разобрать матч и идти дальше.



Я думаю, однозначно дома с Испанией Украина лучше сыграет. Я считаю, что, если бы мы играли сразу с Испанией, а потом со Швейцарией, может сыграли бы с Испанией вничью. У меня такое мнение», – сказал Ващук.