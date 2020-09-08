Интер продлит контракт с Мартинесом в ближайшие дни

Миланский «Интер» готов продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2025 года.

Зарплата аргентинца составит 6 миллионов евро в год. В клубе уверены, что достигнут соглашения с 23-летним игроком в ближайшие дни.

Отметим, что в прошлом сезоне Мартинес провел 49 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Интером» истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, недавно «Интер» представил новую резервную форму.