Интер продлит контракт с Мартинесом в ближайшие дни

Зарплата аргентинского форварда составит 6 млн евро в год

  • 08.09.2020 10:59
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Интер продлит контракт с Мартинесом в ближайшие дни
© ФК Интер. Лаутаро Мартинес

Миланский «Интер» готов продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2025 года. 

Зарплата аргентинца составит 6 миллионов евро в год. В клубе уверены, что достигнут соглашения с 23-летним игроком в ближайшие дни.

Отметим, что в прошлом сезоне Мартинес провел 49 матчей на клубном уровне, забил 21 гол и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Интером» истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, недавно «Интер» представил новую резервную форму.

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Источник — Twitter

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