Соломон помог Израилю добиться ничьей со Словакией

Футболист провел полный матч Лиги наций в составе своей национальной команды

  • 08.09.2020 10:27
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Соломон помог Израилю добиться ничьей со Словакией
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон провел со сборной Израиля второй матч в Лиге наций.

Во втором туре Лиги наций (Лига В, группа 2) Израиль в Нетании принимал Словакию. В стартовом составе своей команды вновь вышел полузащитник «горняков» Манор Соломон и провел весь поединок.

Первая половина игры сложилась непросто для хозяев поля. На 14-й минуте ошибкой защитников воспользовались словаки. Михал Дюриш после передачи по центру нанес точный удар – 1:0. Но еще до перерыва Израиль мог отыграться. На 32-й минуте после передачи Соломона опасно пробивал Дор Перец – неточно. В конце тайма уже сам Манор дважды оказывался на ударной позиции: сначала на левом фланге обыграл двоих соперников, вошел в штрафную, но не сумел закрутить мяч в дальний угол, а перед самым перерывом мяч после его удара из-за пределов штрафной пролетел над перекладиной.

Избежать поражения удалось в компенсированное время. В голевой атаке принял участие и Соломон, а результативную точку поставил вышедший на замену Илай Эльмкис. 1:1 – вторая кряду ничья израильтян. Набрав 2 очка, команда расположилась на третьем месте в группе.

Следующий матч Израиль проведет также дома – 11 октября в 21:45 со сборной Чехии.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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