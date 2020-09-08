Сборные Словакии и Израиля сыграли вничью во втором туре группы В2 в Лиге наций. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Лучшие моменты матча Израиль - Словакия
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Илай Элмкиес (Израиль).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Михал Дюриш (Словакия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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