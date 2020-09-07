Лига наций. Чехия уступила на своем поле, ничья Израиля и Словакии

Состоялись два матча в группе 2 Дивизиона B Лиги наций. Чехия на своем поле довольно неожиданно уступила Шотландии, а Израиль и Словакия сыграли вничью.
Дивизион B.
Чехия - Шотландия 1:2
Голы: Пешек, 12 - Дайкс, 27, Кристи, 52 (с пен)
Израиль - Словакия 1:1
Голы: Эймклес, 90 - Дюрис, 14
Турнирная таблица по итогам двух туров
1. Шотландия - 4
2. Чехия - 3
3. Израиль - 2
4. Словакия - 1
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Источник — Sport.ua
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