Сборная Шотландии обыграла команду Чехии в очередном туре группы B2 Лиги наций. Матч закончился со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Чехия - Шотландия
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Райан Кристи (Шотландия).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Якуб Пешек (Чехия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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