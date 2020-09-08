Сборная Румынии одержала неожиданную победу над Австрией в очередном матче в группе B1 Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 3:2.
Лучшие моменты матча Австрия - Румыния
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Австрия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Максим (Румыния).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Драгош Григоре (Румыния).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Баумгартлингер (Австрия).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Алибек (Румыния).
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Источник — Футбол 1/2/3
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