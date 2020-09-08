Австрия
2:3
Румыния
07.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Австрия — Румыния — 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты поражения соперника сборной Украины на Евро

  • 08.09.2020 03:29
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Австрия — Румыния — 2:3. Видео голов и обзор матча
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Сборная Румынии одержала неожиданную победу над Австрией в очередном матче в группе B1 Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 3:2.

Лучшие моменты матча Австрия - Румыния
80' ГОЛ ! Мяч забил Карим Онисиво (Австрия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Александру Максим (Румыния).
51' ГОЛ ! Мяч забил Драгош Григоре (Румыния).
17' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Баумгартлингер (Австрия).
3' ГОЛ ! Мяч забил Денис Алибек (Румыния).
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Источник — Футбол 1/2/3

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