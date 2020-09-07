Австрия
2:3
Румыния
07.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций. Соперник Украины на Евро уступил, 5 голов Норвегии

Австрия проиграла Румынии, а у Норвегии дубль оформил Холанд

  • 07.09.2020 23:40
  • 886 просмотров
  • 1 комментарий
Лига наций. Соперник Украины на Евро уступил, 5 голов Норвегии
© twitter.com/EURO2020

Состоялись два матча в группе 1 Дивизиона B Лиги наций. Норвегия со счетом 5:1 разгромила Северную Ирландию, а Австрия довольно неожиданно уступила Румынии 2:3.

Австрия является соперником сборной Украины на Евро.

Лига наций. Дивизион B.

Австрия - Румыния 2:3
Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 - Алибек, 3, Григора, 51, Максим, 70

Северная Ирландия - Норвегия 1:5
Голы: Макнэйр, 6 - Элеонусси, 2, Холанд, 7, 58, Сорлот, 19, 47

Турнирная таблица по итогам двух туров

1. Румыния - 4
2. Австрия - 3
3. Норвегия - 3
4. Северная Ирландия - 1

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
    0
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