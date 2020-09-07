Лига наций. Соперник Украины на Евро уступил, 5 голов Норвегии

Состоялись два матча в группе 1 Дивизиона B Лиги наций. Норвегия со счетом 5:1 разгромила Северную Ирландию, а Австрия довольно неожиданно уступила Румынии 2:3.
Австрия является соперником сборной Украины на Евро.
Лига наций. Дивизион B.
Австрия - Румыния 2:3
Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 - Алибек, 3, Григора, 51, Максим, 70
Северная Ирландия - Норвегия 1:5
Голы: Макнэйр, 6 - Элеонусси, 2, Холанд, 7, 58, Сорлот, 19, 47
Турнирная таблица по итогам двух туров
1. Румыния - 4
2. Австрия - 3
3. Норвегия - 3
4. Северная Ирландия - 1
Источник — Sport.ua
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