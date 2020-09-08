Норвегия разгромила Северную Ирландию в очередном матче группы B1 Лиги наций. Матч закончился со счетом 5:1. Дублем отметился Эрлинг Холанд.
Лучшие моменты матча Северная Ирландия - Норвегия
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Сорлот (Норвегия).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Сорлот (Норвегия).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик МакНэйр (Северная Ирландия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Норвегия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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