Сен-Мало. Калинина узнала первую соперницу

Украинка выступит на турнире ITF во Франции

  • 07.09.2020 21:07
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Сен-Мало. Калинина узнала первую соперницу
© US Open. Ангелина Калинина

Сегодня состоялась жеребьевка грунтового турнира ITF в Сен-Мало, Франция. На нем выступит Ангелина Калинина.

Украинка получила третий номер посева. В первом раунде Калинина сыграет с норвежкой Ульрикке Эйкери. Ранее они встречались всего раз: в 2014 году украинка проиграла Эйкери в финале турнира в Джексоне, США.

Турнир в Сен-Мало пройдет с 7 по 13 сентября. Ранее Калинина вылетела в первом раунде US Open от Каролины Плишковой.

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Источник — Sport.ua

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