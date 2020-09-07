Сен-Мало. Калинина узнала первую соперницу

Сегодня состоялась жеребьевка грунтового турнира ITF в Сен-Мало, Франция. На нем выступит Ангелина Калинина.

Украинка получила третий номер посева. В первом раунде Калинина сыграет с норвежкой Ульрикке Эйкери. Ранее они встречались всего раз: в 2014 году украинка проиграла Эйкери в финале турнира в Джексоне, США.

Турнир в Сен-Мало пройдет с 7 по 13 сентября. Ранее Калинина вылетела в первом раунде US Open от Каролины Плишковой.