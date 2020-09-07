Сегодня Беларусь во втором туре Лиги наций в Дивизионе С на выезде обыграла Казахстан – 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Казахстан - Беларусь
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Лисакович (Беларусь).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Абат Аймбетов (Казахстан).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Бордачев (Беларусь).
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Источник — Sport.ua
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