Казахстан
1:2
Беларусь
07.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Казахстан – Беларусь – 1:2. Видео голов и обзор матча

Беларусь на выезде обыграла Казахстан в Лиге наций

  • 07.09.2020 20:38
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Казахстан – Беларусь – 1:2. Видео голов и обзор матча
© twitter.com/BelFootFeder

Сегодня Беларусь во втором туре Лиги наций в Дивизионе С на выезде обыграла Казахстан – 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Лучшие моменты матча Казахстан - Беларусь
86' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Лисакович (Беларусь).
62' ГОЛ ! Мяч забил Абат Аймбетов (Казахстан).
53' ГОЛ ! Мяч забил Максим Бордачев (Беларусь).
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Источник — Sport.ua

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