Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, успех Литвы

В матче 2-го тура Лиги наций Беларусь на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:1 благодаря голам Бордачева и Лисаковича.

В первом туре Беларусь на своем поле неожиданно уступила Албании 0:2.

В другой встрече Литва одолела Албанию, а в турнирной таблице все команды набрали по 3 очка.

Лига наций. Дивизион С

Казахстан - Беларусь 1:2

Голы: Аймбетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86

Албания - Литва 0:1

Гол: Казлаускас, 51

Турнирная таблица после двух туров

1. Казахстан - 3

2. Албания - 3

3. Беларусь - 3

4. Литва - 3