Казахстан
1:2
Беларусь
07.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, успех Литвы

Обе команды сумели выиграть на выезде

  • 07.09.2020 23:54
  • 1127 просмотров
  • 3 комментария
Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, успех Литвы
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В матче 2-го тура Лиги наций Беларусь на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:1 благодаря голам Бордачева и Лисаковича.

В первом туре Беларусь на своем поле неожиданно уступила Албании 0:2.

В другой встрече Литва одолела Албанию, а в турнирной таблице все команды набрали по 3 очка.

Лига наций. Дивизион С

Казахстан - Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86

Албания - Литва 0:1
Гол: Казлаускас, 51

Турнирная таблица после двух туров

1. Казахстан - 3
2. Албания - 3
3. Беларусь - 3
4. Литва - 3

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
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    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 07.09.2020 21:03
    -1
    Другий гол білорусів - справжня клоунада
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    ternow
    online
      ternow, 07.09.2020 19:28
    -1
    Две слабые команды, брака море, но белорусам чуть больше повезло...
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    ElwiraSwetushkin
    online
      ElwiraSwetushkin, 08.09.2020 01:42
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