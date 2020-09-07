Лига наций. Беларусь обыграла Казахстан, успех Литвы

В матче 2-го тура Лиги наций Беларусь на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:1 благодаря голам Бордачева и Лисаковича.
В первом туре Беларусь на своем поле неожиданно уступила Албании 0:2.
В другой встрече Литва одолела Албанию, а в турнирной таблице все команды набрали по 3 очка.
Лига наций. Дивизион С
Казахстан - Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86
Албания - Литва 0:1
Гол: Казлаускас, 51
Турнирная таблица после двух туров
1. Казахстан - 3
2. Албания - 3
3. Беларусь - 3
4. Литва - 3
Источник — Sport.ua
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