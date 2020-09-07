Илья Марченко объяснил, почему дисквалификация Джоковича была справедливой

Украинский теннисист уверен, что любое другое решение было бы неправильным

  • 07.09.2020 18:32
  • 1426 просмотров
  • 1 комментарий
Илья Марченко объяснил, почему дисквалификация Джоковича была справедливой
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко в комментарии Sport.ua выразил свое мнение о дисквалификации Новака Джоковича на US Open.
 
- Считаете ли заслуженной дисквалификацию Джоковича?
- Да, там без вариантов. В этой ситуации любое другое решение было бы неправильным.
 
- Стоит ли учитывать силу удара в таком моменте?
- В первую очередь учитывается ущерб. После того как судья оказалась на земле и понадобилась помощь докторов – вариантов, кроме как дисквалификация, не было.
 
- Стыкались ли в карьере с подобными случаями?
- Буквально на прошлой неделе Аляж Бедене был в подобной ситуации. Но там мяч отскочил от земли и оператор, в которого попал мяч, сразу дал ясно понять что с ним все в порядке и никаких проблем. 
 
У меня был раз, когда ракетка отскочила от корта и покатилась к линейному, повезло что не долетела.
 
- Кто теперь главный фаворит?
- Я мало слежу. Даже не уверен, кто в сетке остался. Кажется, Тим, Медведев и Зверев еще в строю. Наверное у них больше всего шансов, – сказал Марченко.

Тот самый момент с дисквалификацией Джоковича

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.09.2020 19:20
    +1
    Дисквал ни о чем! Он просто прокинул мяч! Чувиха спала по ходу
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 07.09.2020 19:20
    +1
    Дисквал ни о чем! Он просто прокинул мяч! Чувиха спала по ходу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности