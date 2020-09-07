Илья Марченко объяснил, почему дисквалификация Джоковича была справедливой

Украинский теннисист Илья Марченко в комментарии Sport.ua выразил свое мнение о дисквалификации Новака Джоковича на US Open.



- Считаете ли заслуженной дисквалификацию Джоковича?

- Да, там без вариантов. В этой ситуации любое другое решение было бы неправильным.



- Стоит ли учитывать силу удара в таком моменте?

- В первую очередь учитывается ущерб. После того как судья оказалась на земле и понадобилась помощь докторов – вариантов, кроме как дисквалификация, не было.



- Стыкались ли в карьере с подобными случаями?

- Буквально на прошлой неделе Аляж Бедене был в подобной ситуации. Но там мяч отскочил от земли и оператор, в которого попал мяч, сразу дал ясно понять что с ним все в порядке и никаких проблем.



У меня был раз, когда ракетка отскочила от корта и покатилась к линейному, повезло что не долетела.



- Кто теперь главный фаворит?

- Я мало слежу. Даже не уверен, кто в сетке остался. Кажется, Тим, Медведев и Зверев еще в строю. Наверное у них больше всего шансов, – сказал Марченко.

Тот самый момент с дисквалификацией Джоковича