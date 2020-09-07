Во вторник, 8 сентября, Швеция во втором туре группы А3 Лиги наций примет Португалию. Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Швеция – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В первом туре Швеция дома проиграла Франции 0:1, а Португалия разгромила Хорватию 4:1.
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Источник — Sport.ua
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