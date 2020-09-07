Первая лига. Головко круто берет: в гостях бит Сачко

Под стать финишу прошлого сезона стартовал и новый чемпионат Первой лиги. В первом туре прошло всего пять матчей. Остальные три — коронавирус перенес на неопределенный срок.

В одном из состоявшихся поединков сошлись два новички первого дивизиона: «Альянс» дома дожал «ВПК-Агро».

«Авангард» на своем поле принимал «Черноморец», который в летнее межсезонье солидно усилил состав и считается одним из главных фаворитов лиги. В первом туре «моряки» реноме подтвердили, переиграв краматорцев 2:1.

Еще один новичок лиги «Кристалл» встретился с «Николаевом». «Корабелы» сумели взять на выезде три очка, справившись с херсонцами — 2:1. Один из голов на счету новичка коллектива, забивного форварда Дмитрия Сулы.

«Волынь» несколько неожиданно проиграла. Дома лучане потерпели фиаско в дуэли с обновленным и интересным «Кремнем». Александр Головко добыл первую победу во главе кременчужан, принес ее 20-летний форвард-новичок Станислав Сорокин, совсем недавно игравший за молодежные команды ковалевского «Колоса».

«Металлист 1925» весьма неуверенно закончил прошлый сезон, также начал и этот. Харьковчане дома разошлись миром с тернопольской Нивой, еще одним дебютантом дивизиона.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига

5 сентября, суббота

«Альянс» — «ВПК-Агро» — 3:2

Голы: Ярошенко, 45+1, Ляшенко, 50 автогол, Агапов, 61, — Шмигельский, 10, Горбаченко, 89.

«Авангард» — «Черноморец» — 1:2

Голы: Майборода, 41 — Поспелов, 19, Яловенко, 68.

«Кристалл» — «Николаев» — 1:2

Голы: Гливый, 73 — Сула, 10, Кушниренко, 69 пенальти.

«Волынь» — «Кремень» — 2:3

Голы: Бондаренко, 55 пенальти, Протасов, 86 — Бородай, 11, Бычков, 41, Сорокин, 83.

Удаления: Евдокимов, 70 — Бородай, 87, Билоус, 94.

«Металлист 1925» — «Нива» — 1:1

Голы: Лукас Вентура, 23 — Скакун, 44.