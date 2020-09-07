Регилон получил травму в матче против Украины

23-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Регилон получил травму в поединке Лиги наций против Украины (4:0).
У игрока диагностировано растяжение левой лодыжки. Сроки восстановления не называются.
Это был первый матч Регилона за национальную сборную Испании.
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Источник — Twitter
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