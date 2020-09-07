US Open. Дисквалификация Джоковича, рекорды Шаповалова

Определилась половина участников 1/4 финала

  • 07.09.2020 12:50
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US Open. Дисквалификация Джоковича, рекорды Шаповалова
© US Open. Денис Шаповалов

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи четвертого круга у мужчин, играла верхняя часть сетки.

Главным событием стала дисквалификация первой ракетки мира и основного фаворита Новака Джоковича.

Также отметим, что хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов оформили первые выходы в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема.

Более того, Шаповалов стал первым канадцем, который вышел в четвертьфинал американского мейджора во времена Открытой эры (с 1968 года).

US Open. 1/8 финала (верхняя часть сетки)

[1]  Новак Джокович – [20]  Пабло Карреньо-Буста – 5:6 (дисквалификация)
[12]  Денис Шаповалов – [7]  Давид Гоффен – 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3
 
[27]  Борна Чорич Джордан Томпсон – 7:5, 6:1, 6:3
 Алехандро Давидович-Фокина – [5]  Александр Зверев – 2:6, 2:6, 1:6

Пары 1/4 финала

[20]  Пабло Карреньо-Буста – [12]  Денис Шаповалов
[27]  Борна Чорич – [5]  Александр Зверев

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Источник — Sport.ua

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