US Open. Дисквалификация Джоковича, рекорды Шаповалова

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи четвертого круга у мужчин, играла верхняя часть сетки.

Главным событием стала дисквалификация первой ракетки мира и основного фаворита Новака Джоковича.

Также отметим, что хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов оформили первые выходы в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема.

Более того, Шаповалов стал первым канадцем, который вышел в четвертьфинал американского мейджора во времена Открытой эры (с 1968 года).

US Open. 1/8 финала (верхняя часть сетки)

[1] Новак Джокович – [20] Пабло Карреньо-Буста – 5:6 (дисквалификация)

[12] Денис Шаповалов – [7] Давид Гоффен – 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3



[27] Борна Чорич – Джордан Томпсон – 7:5, 6:1, 6:3

Алехандро Давидович-Фокина – [5] Александр Зверев – 2:6, 2:6, 1:6

Пары 1/4 финала

[20] Пабло Карреньо-Буста – [12] Денис Шаповалов

[27] Борна Чорич – [5] Александр Зверев