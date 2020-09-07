US Open. Дисквалификация Джоковича, рекорды Шаповалова

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису состоялись матчи четвертого круга у мужчин, играла верхняя часть сетки.
Главным событием стала дисквалификация первой ракетки мира и основного фаворита Новака Джоковича.
Также отметим, что хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов оформили первые выходы в 1/4 финала на турнирах Большого Шлема.
Более того, Шаповалов стал первым канадцем, который вышел в четвертьфинал американского мейджора во времена Открытой эры (с 1968 года).
US Open. 1/8 финала (верхняя часть сетки)
[1] Новак Джокович – [20] Пабло Карреньо-Буста – 5:6 (дисквалификация)
[12] Денис Шаповалов – [7] Давид Гоффен – 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3
[27] Борна Чорич – Джордан Томпсон – 7:5, 6:1, 6:3
Алехандро Давидович-Фокина – [5] Александр Зверев – 2:6, 2:6, 1:6
Пары 1/4 финала
[20] Пабло Карреньо-Буста – [12] Денис Шаповалов
[27] Борна Чорич – [5] Александр Зверев
Источник — Sport.ua
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