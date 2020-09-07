Михаил МУДРИК: «После 0:4 с Испанией горд, что я — украинец»

19-летний украинский полузащитник «Десны» Михаил Мудрик, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», поделился эмоциями после поражения Украины в Лиге наций от Испании (0:4).
«Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную. Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол. Именно сейчас хочется сказать, что да, я горд, что я — украинец и имею честь выступать за сборные Украины. Вперед, Украина», — написал Мудрик.
Источник — Instagram
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Но надоело кумовство, надоело что из 23 играют 13.
Все игроки приезжают в сборные надеясь сыграть, а они 2 недели просто тренируются.
Тренер должен рисковать.
Поддерживать сборную надо всегда, это ж по сути лицо страны.
Українець знає, цікавиться та завжди поважає українські історію, традиції, культуру, науку та героїв (людей як віддали своє життя або здоров'я) заради України.
Українець знає, цікавиться та завжди поважає українські історію, традиції, культуру, науку та героїв (людей як віддали своє життя або здоров'я) заради України.
Но надоело кумовство, надоело что из 23 играют 13.
Все игроки приезжают в сборные надеясь сыграть, а они 2 недели просто тренируются.
Тренер должен рисковать.
Поддерживать сборную надо всегда, это ж по сути лицо страны.
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