Михаил МУДРИК: «После 0:4 с Испанией горд, что я — украинец»

19-летний украинский полузащитник «Десны» Михаил Мудрик, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», поделился эмоциями после поражения Украины в Лиге наций от Испании (0:4).

«Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную. Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол. Именно сейчас хочется сказать, что да, я горд, что я — украинец и имею честь выступать за сборные Украины. Вперед, Украина», — написал Мудрик.