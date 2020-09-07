Михаил МУДРИК: «После 0:4 с Испанией горд, что я — украинец»

Украинский футболист подвел итоги поединка Лиги наций

  • 07.09.2020 12:39
  • 2876 просмотров
  • 12 комментариев
Михаил МУДРИК: «После 0:4 с Испанией горд, что я — украинец»
© Instagram. Михаил Мудрик

19-летний украинский полузащитник «Десны» Михаил Мудрик, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», поделился эмоциями после поражения Украины в Лиге наций от Испании (0:4).

«Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную. Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол. Именно сейчас хочется сказать, что да, я горд, что я — украинец и имею честь выступать за сборные Украины. Вперед, Украина», — написал Мудрик.

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Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 13:48
    0
    У меня допустим злость, потому что сборная у нас сильная Михаил, и мы самая сильная сборная из бывших стран СССР по игре, по футболистам и т.д
    Но надоело кумовство, надоело что из 23 играют 13.
    Все игроки приезжают в сборные надеясь сыграть, а они 2 недели просто тренируются.
    Тренер должен рисковать.
    Поддерживать сборную надо всегда, это ж по сути лицо страны.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:37
    +1
    janu0320, 07.09.2020 13:36
    украинцы в штатах ещё более горды что они украинцы
    ...як і каzапи в Німеччині дуже люблять свюю зауральську педерацію...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:36
    +1
    Андрей Вяткин, 07.09.2020 13:21
    Так определись тебе нужно остаться в дивизионе А или молодых прокатывать нужно совмещать приятное с полезным 3 новичка сыграла а матче почувствовали что такое футбол высокого качества а вастонавливаться и ротации должны быть больше хотя травмированных до заборов много
    Іспанцям дивізіон А не заваєає прокачувати молодь !
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 13:36
    -3
    украинцы в штатах ещё более горды что они украинцы
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    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:35
    -1
    краще було б 1-1, 2-2 ... приводів для гордості було б більше!
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    Андрей Вяткин
      Андрей Вяткин, 07.09.2020 13:21
    +3
    Так определись тебе нужно остаться в дивизионе А или молодых прокатывать нужно совмещать приятное с полезным 3 новичка сыграла а матче почувствовали что такое футбол высокого качества а вастонавливаться и ротации должны быть больше хотя травмированных до заборов много
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 13:21
    -5
    Он недавно в Москве снимался с российскими блогерами
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.09.2020 13:14
    +3
    Нашу сборную нужно любить и уважать и в радости и горе а не сопли распускать по сайту позор болельщикам которые когда победы всё хорошо а 1раз проиграли и сопли потекли позор таким болельщикам
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 13:13
    -2
    Хотів би щоб у нас появились тренери, які не сц...ать довірити місце на полі у таких матчах, як з Іспанією, талановитим юнакам Може тоді і у нас появляться свої Фаті, які будуть возити мордою по асфальту старих, гнилих піжонів!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 13:11
    +1
    Українець любить та прославляє свою державу своїми власними чесними, добрими та якісними справами.
    Українець знає, цікавиться та завжди поважає українські історію, традиції, культуру, науку та героїв (людей як віддали своє життя або здоров'я) заради України.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 13:08
    +4
    Класно сказав ! Респект !
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    серж жорж
      серж жорж, 07.09.2020 13:08
    +6
    Я доволен что есть футболисты с таким мнением а болельщики в большинстве сопли распускают Михаил я тебя подержую и надеюсь увидеть в сборной Украины в скором будущем
    Ссылка
    серж жорж
      серж жорж, 07.09.2020 13:08
    +6
    Я доволен что есть футболисты с таким мнением а болельщики в большинстве сопли распускают Михаил я тебя подержую и надеюсь увидеть в сборной Украины в скором будущем
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 13:08
    +4
    Класно сказав ! Респект !
    Ссылка
    Андрей Вяткин
      Андрей Вяткин, 07.09.2020 13:21
    +3
    Так определись тебе нужно остаться в дивизионе А или молодых прокатывать нужно совмещать приятное с полезным 3 новичка сыграла а матче почувствовали что такое футбол высокого качества а вастонавливаться и ротации должны быть больше хотя травмированных до заборов много
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 07.09.2020 13:14
    +3
    Нашу сборную нужно любить и уважать и в радости и горе а не сопли распускать по сайту позор болельщикам которые когда победы всё хорошо а 1раз проиграли и сопли потекли позор таким болельщикам
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:37
    +1
    janu0320, 07.09.2020 13:36
    украинцы в штатах ещё более горды что они украинцы
    ...як і каzапи в Німеччині дуже люблять свюю зауральську педерацію...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:36
    +1
    Андрей Вяткин, 07.09.2020 13:21
    Так определись тебе нужно остаться в дивизионе А или молодых прокатывать нужно совмещать приятное с полезным 3 новичка сыграла а матче почувствовали что такое футбол высокого качества а вастонавливаться и ротации должны быть больше хотя травмированных до заборов много
    Іспанцям дивізіон А не заваєає прокачувати молодь !
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.09.2020 13:11
    +1
    Українець любить та прославляє свою державу своїми власними чесними, добрими та якісними справами.
    Українець знає, цікавиться та завжди поважає українські історію, традиції, культуру, науку та героїв (людей як віддали своє життя або здоров'я) заради України.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 13:48
    0
    У меня допустим злость, потому что сборная у нас сильная Михаил, и мы самая сильная сборная из бывших стран СССР по игре, по футболистам и т.д
    Но надоело кумовство, надоело что из 23 играют 13.
    Все игроки приезжают в сборные надеясь сыграть, а они 2 недели просто тренируются.
    Тренер должен рисковать.
    Поддерживать сборную надо всегда, это ж по сути лицо страны.
    Ссылка
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