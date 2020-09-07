Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018 года

До повторения рекорда сборной подопечным Шевченко не хватило одного матча

  • 07.09.2020 12:02
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Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018 года
© twitter.com/sefutbol

В поединке с Испанией (0:4) прервалась одна из самых продолжительных беспроигрышных серий сборной Украины, которая составила 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). Последний раз наша национальная дружина уступала соперникам 16 ноября 2018 года - 1:4 в гостях со Словакией в Лиге наций.

Всего одной игры без поражений не хватило подопечным Андрея Шевченко, чтобы повторить рекорд сборной 21-летней давности, когда команда, ведомая Йожефом Сабо, уходила с поля непобежденной 13 матчей подряд.

Наиболее продолжительные беспроигрышные серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

Тренер Украины

13 (+7=6)

19.08.1998

Грузия (д)

4:0

13.11.1999

Словения (г)

1:2

Йожеф САБО

12 (+10=2)

14.11.2012

Болгария (г)

1:0

19.11.2013

Франция (г)

0:3

Александр ЗАВАРОВ (1),
 Михаил ФОМЕНКО (11)

12 (+8=4)

04.09.2004

Дания (г)

1:1

07.09.2005

Турция (д)

0:1

Олег БЛОХИН

12 (+8=4)

20.11.2018

Турция (г)

0:0

06.09.2020

Испания (г)

0:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

9 (+6=3)

10.11.2017

Словакия (д)

2:1

16.11.2018

Словакия (г)

1:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

9 (+3=6)

24.03.2001

Беларусь (д)

0:0

14.11.2001

Германия (г)

1:4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

8 (+7=1)

01.06.2008

Швеция (д)

1:0

01.04.2009

Англия (г)

1:2

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

7 (+4=3)

08.10.2005

Албания (д)

2:2

14.06.2006

Испания (н)

0:4

Олег БЛОХИН

7 (+4=3)

25.05.2010

Литва (д)

4:0

11.10.2010

Бразилия (н)

0:2

Мирон МАРКЕВИЧ (4), 
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ (3)

7 (+2=5)

07.09.2002

Армения (г)

2:2

30.04.2003

Дания (г)

0:1

Леонид БУРЯК
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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