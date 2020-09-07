Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018 года

В поединке с Испанией (0:4) прервалась одна из самых продолжительных беспроигрышных серий сборной Украины, которая составила 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). Последний раз наша национальная дружина уступала соперникам 16 ноября 2018 года - 1:4 в гостях со Словакией в Лиге наций.
Всего одной игры без поражений не хватило подопечным Андрея Шевченко, чтобы повторить рекорд сборной 21-летней давности, когда команда, ведомая Йожефом Сабо, уходила с поля непобежденной 13 матчей подряд.
Наиболее продолжительные беспроигрышные серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
13 (+7=6)
|
19.08.1998
|
Грузия (д)
|
4:0
|
13.11.1999
|
Словения (г)
|
1:2
|
Йожеф САБО
|
12 (+10=2)
|
14.11.2012
|
Болгария (г)
|
1:0
|
19.11.2013
|
Франция (г)
|
0:3
|
Александр ЗАВАРОВ (1),
|
12 (+8=4)
|
04.09.2004
|
Дания (г)
|
1:1
|
07.09.2005
|
Турция (д)
|
0:1
|
Олег БЛОХИН
|
12 (+8=4)
|
20.11.2018
|
Турция (г)
|
0:0
|
06.09.2020
|
Испания (г)
|
0:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
9 (+6=3)
|
10.11.2017
|
Словакия (д)
|
2:1
|
16.11.2018
|
Словакия (г)
|
1:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
9 (+3=6)
|
24.03.2001
|
Беларусь (д)
|
0:0
|
14.11.2001
|
Германия (г)
|
1:4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
8 (+7=1)
|
01.06.2008
|
Швеция (д)
|
1:0
|
01.04.2009
|
Англия (г)
|
1:2
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
7 (+4=3)
|
08.10.2005
|
Албания (д)
|
2:2
|
14.06.2006
|
Испания (н)
|
0:4
|
Олег БЛОХИН
|
7 (+4=3)
|
25.05.2010
|
Литва (д)
|
4:0
|
11.10.2010
|
Бразилия (н)
|
0:2
|
Мирон МАРКЕВИЧ (4),
|
7 (+2=5)
|
07.09.2002
|
Армения (г)
|
2:2
|
30.04.2003
|
Дания (г)
|
0:1
|
Леонид БУРЯК
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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