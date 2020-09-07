Сборная Украины проиграла впервые с ноября 2018 года

В поединке с Испанией (0:4) прервалась одна из самых продолжительных беспроигрышных серий сборной Украины, которая составила 12 матчей (8 побед и 4 ничьи). Последний раз наша национальная дружина уступала соперникам 16 ноября 2018 года - 1:4 в гостях со Словакией в Лиге наций.

Всего одной игры без поражений не хватило подопечным Андрея Шевченко, чтобы повторить рекорд сборной 21-летней давности, когда команда, ведомая Йожефом Сабо, уходила с поля непобежденной 13 матчей подряд.

Наиболее продолжительные беспроигрышные серии сборной Украины