Проиграв крупно Испании, Украина повторила личный антирекорд

Наша команда 4-й раз в истории проиграла с разницей в 4 мяча

  • 07.09.2020 11:45
  • 1486 просмотров
  • 5 комментариев
Проиграв крупно Испании, Украина повторила личный антирекорд
© twitter.com/sefutbol

В матче с Испанией сборная Украины потерпела 13-е крупное поражение в истории, в том числе 7-е в официальных играх. При этом наша команда повторила личный антирекорд, 4-й раз уступив соперникам с разницей в 4 мяча.

5 разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, по два - при Алексее Михайличенко и Андрее Шевченко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.

К слову, Испания стала второй командой после Франции, сумевшей нанести два крупных поражения Украине. В финальном турнире ЧМ-2006 «Красная фурия» выиграла у нашей национальной дружины с тем же счетом, что и ныне - 4:0.

Все крупные поражения сборной Украины

 

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1.

25.03.1995

ЧЕо

Хорватия (г)

0:4

Анатолий КОНЬКОВ

2.

14.11.2001

ЧМо

Германия (г)

1:4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

3.

27.03.2002

ТМ

Румыния (г)

1:4

Леонид БУРЯК

4.

18.08.2004

ТМ

Англия (г)

0:3

Олег БЛОХИН

5.

14.06.2006

ЧМф

Испания (н)

0:4

Олег БЛОХИН

6.

30.06.2006

ЧМф

Италия (н)

0:3

Олег БЛОХИН

7.

24.05.2008

ТМ

Голландия (г)

0:3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

8.

12.08.2009

ТМ

Турция (д)

0:3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

9.

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

Олег БЛОХИН

10.

06.09.2011

ТМ

Чехия (г)

0:4

Олег БЛОХИН

11.

19.11.2013

ЧМо

Франция (г)

0:3

Михаил ФОМЕНКО

12.

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

13.

06.09.2020

ЛН

Испания (г)

0:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 07.09.2020 13:10
    0
    Не я понимаю сокращения, но оЧМ читается благозвучней чем ЧМо))))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 12:42
    -1
    Три матча с Германией, Испанией и Германией надо играть спокойно, расслаблено. Получать удовольствие от игры.
    Все что нам надо - это спасительная ничья в гостях со швейцарами 16 ноября...
    И будет оценка удовлетворительно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 12:12
    -1
    Ну слава Богу, обошлось без антирекорда!
    Испания не стала добивать...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.09.2020 12:05
    0
    Шева, готовь вазелин будет дасиш фантастиш!!!!😂
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 11:59
    0
    13 оплеух
    А впереди две игры против Германии, которая уже 4 очка потеряла...
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 07.09.2020 13:10
    0
    Не я понимаю сокращения, но оЧМ читается благозвучней чем ЧМо))))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 07.09.2020 12:05
    0
    Шева, готовь вазелин будет дасиш фантастиш!!!!😂
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 11:59
    0
    13 оплеух
    А впереди две игры против Германии, которая уже 4 очка потеряла...
    Ссылка
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