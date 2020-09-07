Проиграв крупно Испании, Украина повторила личный антирекорд

В матче с Испанией сборная Украины потерпела 13-е крупное поражение в истории, в том числе 7-е в официальных играх. При этом наша команда повторила личный антирекорд, 4-й раз уступив соперникам с разницей в 4 мяча.

5 разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, по два - при Алексее Михайличенко и Андрее Шевченко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.

К слову, Испания стала второй командой после Франции, сумевшей нанести два крупных поражения Украине. В финальном турнире ЧМ-2006 «Красная фурия» выиграла у нашей национальной дружины с тем же счетом, что и ныне - 4:0.

Все крупные поражения сборной Украины

Дата Ранг Соперник Счет Тренер Украины 1. 25.03.1995 ЧЕо Хорватия (г) 0:4 Анатолий КОНЬКОВ 2. 14.11.2001 ЧМо Германия (г) 1:4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 3. 27.03.2002 ТМ Румыния (г) 1:4 Леонид БУРЯК 4. 18.08.2004 ТМ Англия (г) 0:3 Олег БЛОХИН 5. 14.06.2006 ЧМф Испания (н) 0:4 Олег БЛОХИН 6. 30.06.2006 ЧМф Италия (н) 0:3 Олег БЛОХИН 7. 24.05.2008 ТМ Голландия (г) 0:3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 8. 12.08.2009 ТМ Турция (д) 0:3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 9. 06.06.2011 ТМ Франция (д) 1:4 Олег БЛОХИН 10. 06.09.2011 ТМ Чехия (г) 0:4 Олег БЛОХИН 11. 19.11.2013 ЧМо Франция (г) 0:3 Михаил ФОМЕНКО 12. 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4 Андрей ШЕВЧЕНКО 13. 06.09.2020 ЛН Испания (г) 0:4 Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.