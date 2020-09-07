Испания – самый неудобный соперник для Украины

Матч в Мадриде лишний раз подчеркнул, что Испания по-прежнему остается самым неудобным соперником для украинской сборной. В 6 встречах с «Красной фурией» наша национальная дружина потерпела 5 поражений, довольствовавшись лишь одной ничьей, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 14.
Между тем проигрыш испанцам стал для Украины 70-м за все годы. 29 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 21 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 3 - на международных турнирах, 2 - в Лиге наций.
Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 3-х матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Испания
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-14
|
1
|
5,6
|
Италия
|
8
|
0
|
2
|
6
|
3-15
|
2
|
8,3
|
Германия
|
6
|
0
|
3
|
3
|
5-12
|
3
|
16,7
|
Хорватия
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-15
|
6
|
22,2
|
Франция
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-14
|
6
|
22,2
|
Англия
|
7
|
1
|
2
|
4
|
3-9
|
5
|
23,8
|
Турция
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-11
|
6
|
33,3
|
Словения
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-7
|
6
|
33,3
|
Румыния
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-14
|
7
|
38,9
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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