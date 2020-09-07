Испания – самый неудобный соперник для Украины

Матч в Мадриде лишний раз подчеркнул, что Испания по-прежнему остается самым неудобным соперником для украинской сборной. В 6 встречах с «Красной фурией» наша национальная дружина потерпела 5 поражений, довольствовавшись лишь одной ничьей, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 14.

Между тем проигрыш испанцам стал для Украины 70-м за все годы. 29 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 21 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 3 - на международных турнирах, 2 - в Лиге наций.

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 3-х матчей)