Испания – самый неудобный соперник для Украины

Сборная Украины потерпела 70-е поражение в истории

  • 07.09.2020 11:38
  • 1256 просмотров
  • 2 комментария
Испания – самый неудобный соперник для Украины
© УАФ

Матч в Мадриде лишний раз подчеркнул, что Испания по-прежнему остается самым неудобным соперником для украинской сборной. В 6 встречах с «Красной фурией» наша национальная дружина потерпела 5 поражений, довольствовавшись лишь одной ничьей, всего 3 мяча забила, пропустив при этом 14.

Между тем проигрыш испанцам стал для Украины 70-м за все годы. 29 раз украинцы уступали соперникам в товарищеских поединках, 21 - в чемпионатах Европы, 15 - в чемпионатах мира, 3 - на международных турнирах, 2 - в Лиге наций.

Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 3-х матчей)

Соперник

И

В

Н

П

М

О

%

Испания

6

0

1

5

3-14

1

5,6

Италия

8

0

2

6

3-15

2

8,3

Германия

6

0

3

3

5-12

3

16,7

Хорватия

9

1

3

5

5-15

6

22,2

Франция

9

1

3

5

5-14

6

22,2

Англия

7

1

2

4

3-9

5

23,8

Турция

9

2

3

4

9-11

6

33,3

Словения

6

1

3

2

7-7

6

33,3

Румыния

6

2

1

3

10-14

7

38,9

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 13:14
    0
    Смешная статистика, а для кого Испания удобный соперник если она постоянно всех выносит, там игроков с именитыми клубами на 3 состава
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:34
    0
    Это как Шахтёр для Мариуполя.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 07.09.2020 13:14
    0
    Смешная статистика, а для кого Испания удобный соперник если она постоянно всех выносит, там игроков с именитыми клубами на 3 состава
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 12:34
    0
    Это как Шахтёр для Мариуполя.
    Ссылка
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