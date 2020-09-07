Артем ФРАНКОВ: «Сборная Украины получила жестокий щелчок по носу»

Специалист поделился мнением о поражении украинской национальной команды в Лиге наций

  • 07.09.2020 11:36
  • 2109 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Сборная Украины получила жестокий щелчок по носу»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Пока вижу только одно: жестокий щелчок по носу от экспериментального состава сборной Испании. Тема экзекуции: «Слишком много о себе возомнили». Примерно как хорватам, финалистам ЧМ, два года тому, испанцы в Лиге Наций сунули шестерку... Хотя мы в финале ЧМ не играли.

С другой стороны, ничего из этого не воспоследовало: испанцы даже сдулись, поэтому на основании одного урока чересчур печалиться не стоит.

А вообще вам не кажется, что Луис Энрике наконец-то дорвался до возможности отомстить Шевченко за барселонские 0:7 1997 года?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(16 голосов)

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Комментарии
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:34
    +1
    Что сопли распустили как сборная Украины выигрывает все довольны одну игру проиграли ивсе сопли распустили без порожений не бывает побед
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    Special2
      Special2, 07.09.2020 12:58
    0
    При чем тут Барселонские 0-7???
    Какое же оно даун, конченное тупое косоглазое существо
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    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 12:50
    0
    Ну,проиграли достаточно "громко",но испанца,к счастью,не всё забили,что могли бы... Больше угнетает не счёт,а качество игры.
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.09.2020 12:36
    -1
    Да это больше похоже на удар от Кличко в подбородок
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    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 07.09.2020 12:30
    0
    про 0-7 не кажется, но кажется, что Испания могла добавить в любой момент))
    Ссылка
    said Andre
    online
      said Andre, 07.09.2020 13:34
    +1
    Что сопли распустили как сборная Украины выигрывает все довольны одну игру проиграли ивсе сопли распустили без порожений не бывает побед
    Ссылка
    Special2
      Special2, 07.09.2020 12:58
    0
    При чем тут Барселонские 0-7???
    Какое же оно даун, конченное тупое косоглазое существо
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 12:50
    0
    Ну,проиграли достаточно "громко",но испанца,к счастью,не всё забили,что могли бы... Больше угнетает не счёт,а качество игры.
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 07.09.2020 12:30
    0
    про 0-7 не кажется, но кажется, что Испания могла добавить в любой момент))
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