Артем ФРАНКОВ: «Сборная Украины получила жестокий щелчок по носу»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Пока вижу только одно: жестокий щелчок по носу от экспериментального состава сборной Испании. Тема экзекуции: «Слишком много о себе возомнили». Примерно как хорватам, финалистам ЧМ, два года тому, испанцы в Лиге Наций сунули шестерку... Хотя мы в финале ЧМ не играли.

С другой стороны, ничего из этого не воспоследовало: испанцы даже сдулись, поэтому на основании одного урока чересчур печалиться не стоит.

А вообще вам не кажется, что Луис Энрике наконец-то дорвался до возможности отомстить Шевченко за барселонские 0:7 1997 года?!», — написал Франков.