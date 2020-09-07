Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Очень плохая игра, испанцы просто нас зажали»

Специалист – о разгромном поражении сборной Украины от Испании

  • 07.09.2020 11:29
  • 1341 просмотр
  • 3 комментария
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Очень плохая игра, испанцы просто нас зажали»
© Футбол 1. Михаил Метревели

Известный эксперт Михаил Метревели прокомментировал поражение сборной Украины от Испании (0:4).

«Очень плохая игра. Практически ничего не получилось. Ни в атаке, ни в обороне, ни в контроле мяча. Можно сетовать на то, что недавно отыграли со Швейцарией. К сожалению, наши клубы еще не научились высоко прессинговать и выходить из-под прессинга. Испанцы просто нас зажали. Переходных фаз не было. Наверное, у нас была установка осторожно играть в среднем блоке и опускаться ниже», - сказал Метревели.

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Источник — Великий футбол

(8 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:34
    0
    ... з яких пір собакоязичним грузинам є діло до нашої збірної?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 12:07
    -2
    Особливо обдр.истались гравці Шахтьора !
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 07.09.2020 12:02
    0
    метревелі він який наш?говорить язиком із цитаішвілі грузинською ,а українську не осилив?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 13:34
    0
    ... з яких пір собакоязичним грузинам є діло до нашої збірної?
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 07.09.2020 12:02
    0
    метревелі він який наш?говорить язиком із цитаішвілі грузинською ,а українську не осилив?
    Ссылка
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