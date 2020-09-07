Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Очень плохая игра, испанцы просто нас зажали»

Известный эксперт Михаил Метревели прокомментировал поражение сборной Украины от Испании (0:4).
«Очень плохая игра. Практически ничего не получилось. Ни в атаке, ни в обороне, ни в контроле мяча. Можно сетовать на то, что недавно отыграли со Швейцарией. К сожалению, наши клубы еще не научились высоко прессинговать и выходить из-под прессинга. Испанцы просто нас зажали. Переходных фаз не было. Наверное, у нас была установка осторожно играть в среднем блоке и опускаться ниже», - сказал Метревели.
Источник — Великий футбол
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