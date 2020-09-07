Дмитрий СЕЛЮК: «Проиграли Испании? Так и Барселона проигрывает 2:8»

Специалист поделился мнением о последнем матче сборной Украины в Лиге наций

  • 07.09.2020 11:17
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Дмитрий СЕЛЮК: «Проиграли Испании? Так и Барселона проигрывает 2:8»
© fc-metalist.com. Дмитрий Селюк

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение Украины от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Мы все понимаем силу оппонента, понимаем, что это сборная Испании, которая гораздо сильнее. В то же время очень часто мы выдаем желаемое за действительное. Те же успешные результаты с Португалией, Швейцарией вселяют определенный оптимизм. Но надо быть объективным – нам противостояла топ-сборная, которая, к тому же, играла у себя дома, по ней соскучились болельщики. Хотя последних и не было, но, тем не менее, за командой все смотрели, а поддержку родных стен никто не отменял.

Но при этом, считаю, не стоит, что называется, посыпать голову пеплом. Когда команда расстраивается, что проигрывает Испании – это определенный шаг вперед, в определенном опыте. Да, Степаненко пропустил игру, из-за чего, во многом, мы получили такой вот, мягко выражаясь, курьезный пенальти. Другие причины можно найти, чтобы как-то что-то оправдать. Однако сборная Испании объективно все равно сильнее. И, тем не менее, сборная Украины, попав в такую непростую группу, ясно дала понять, что с ней надо считаться. А то, что проиграли… Ну так и Барселона тоже проигрывает 2:8.

Можно только сказать слова благодарности Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, и также ребятам. Но, повторюсь, на сегодняшний день сильнее испанцы. Тем более, что им победа, по всей вероятности, где-то была нужнее. Когда стал известен состав нашей группы – ну было же понятно, что нам с максимальной вероятностью, но придется вести борьбу за третье место. Ведь ту же Германию сборной Украины, мягко выражаясь, обыграть будет сложно», — считает Селюк.

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Источник — Footboom

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