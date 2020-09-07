Джокович не пришел на пресс-конференцию после дисквалификации из US Open

Сербский теннисист досрочно покинул турнир

  • 07.09.2020 09:10
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Джокович не пришел на пресс-конференцию после дисквалификации из US Open
© ATP. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович решил не посещать пресс-конференцию после того, как его сняли с US Open.

Напомним, что в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.

В итоге Джокович был дисквалифицирован, но кроме этого серба решили лишить всех рейтинговых очков и призовых за выступление на Открытом чемпионате США 2020 года.

 

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Источник — Twitter

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