Джокович не пришел на пресс-конференцию после дисквалификации из US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович решил не посещать пресс-конференцию после того, как его сняли с US Open.
Напомним, что в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты Джокович отбросил мяч при помощи ракетки и попал в женщину-лайнсмена.
В итоге Джокович был дисквалифицирован, но кроме этого серба решили лишить всех рейтинговых очков и призовых за выступление на Открытом чемпионате США 2020 года.
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Источник — Twitter
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