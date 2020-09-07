Юрий САК: «Испанцы показали наш уровень на данный момент»

Эксперт высказался о поражении Украины в матче с Испанией

  • 07.09.2020 10:02
  • 3132 просмотра
  • 6 комментариев
Юрий САК: «Испанцы показали наш уровень на данный момент»
© FootBoom. Юрий Сак

Известный в прошлом футболист Юрий Сак прокомментировал разгромное поражение Украины от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Думаю, подопечные Андрея Шевченко не смогли полностью восстановиться после поединка со швейцарцами. У сине-желтых вообще не получался переход из обороны в атаку, наши ребята не могли связать и двух передач, проблемой был выход из-под высокого прессинга соперника. Испанцы, совершив семь замен в составе, просто не давали поднять голову. Плюс, индивидуальное мастерство молодых футболистов сборной Испании было на высочайшем уровне.

Функционально мы оказались не готовы. Очень плохо у сборной Украины работала подстраховка. Испанцы показали наш уровень на данный момент. Но хочу заметить, что это не значит, что дальше будет также.

Ну, попали мы под раздачу, но ничего, нужно проанализировать эту неудачу и двигаться дальше. Другого выхода нет. Не стоит забывать, что турнир Лиги наций призван заменить товарищеские матчи, в которых можно и нужно делать какие-то эксперименты, чтобы, к примеру, подойти во всеоружии к финальной части чемпионата Европы. Считаю, не стоит принимать такие поражения близко к сердцу. Да, обидно, но жизнь на этом не заканчивается. Все хотели, чтобы сборная Украины попала в элитную компанию. И пока мы видим в чем разница», - сказал Сак.

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Источник — zbirna.com

(13 голосов)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.09.2020 12:10
    0
    Андрій ШЕВЧЕНКО: «До гравців претензій немає. Вони все віддали на полі ».Після німців теж такий комент буде ????
    .
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 11:49
    +1
    Прав во всем. Попробовал новичков, сделал выводы о старых...Ничего не случилось. Даже если бы 3-0 обыграли бы испанцев ни о чем бы не говорило.
    Ссылка
    a-ip
      a-ip, 07.09.2020 11:47
    0
    Доки буде кумовство.....доки буде так завжди. ....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.09.2020 10:14
    +1
    Не знаю хто такий цей відомий в минулому футболіст, але наразі його оцінка вчорашньої гри нашої збірної - найбільш адекватна серед усіх "гекспертів".
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 10:08
    +1
    Лаконично,"по делу",без посыпания головы пеплом и соплей - совершенно точно,как по мне...
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 10:08
    +4
    Лаконично,"по делу",без посыпания головы пеплом и соплей - совершенно точно,как по мне...
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 10:08
    +4
    Лаконично,"по делу",без посыпания головы пеплом и соплей - совершенно точно,как по мне...
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.09.2020 11:49
    +1
    Прав во всем. Попробовал новичков, сделал выводы о старых...Ничего не случилось. Даже если бы 3-0 обыграли бы испанцев ни о чем бы не говорило.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.09.2020 10:14
    +1
    Не знаю хто такий цей відомий в минулому футболіст, але наразі його оцінка вчорашньої гри нашої збірної - найбільш адекватна серед усіх "гекспертів".
    Ссылка
    Cheng
    online
      Cheng, 07.09.2020 10:08
    +1
    Лаконично,"по делу",без посыпания головы пеплом и соплей - совершенно точно,как по мне...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.09.2020 12:10
    0
    Андрій ШЕВЧЕНКО: «До гравців претензій немає. Вони все віддали на полі ».Після німців теж такий комент буде ????
    .
    Ссылка
    a-ip
      a-ip, 07.09.2020 11:47
    0
    Доки буде кумовство.....доки буде так завжди. ....
    Ссылка
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