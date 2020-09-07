Юрий САК: «Испанцы показали наш уровень на данный момент»

Известный в прошлом футболист Юрий Сак прокомментировал разгромное поражение Украины от Испании (0:4) в Лиге наций.

«Думаю, подопечные Андрея Шевченко не смогли полностью восстановиться после поединка со швейцарцами. У сине-желтых вообще не получался переход из обороны в атаку, наши ребята не могли связать и двух передач, проблемой был выход из-под высокого прессинга соперника. Испанцы, совершив семь замен в составе, просто не давали поднять голову. Плюс, индивидуальное мастерство молодых футболистов сборной Испании было на высочайшем уровне.

Функционально мы оказались не готовы. Очень плохо у сборной Украины работала подстраховка. Испанцы показали наш уровень на данный момент. Но хочу заметить, что это не значит, что дальше будет также.

Ну, попали мы под раздачу, но ничего, нужно проанализировать эту неудачу и двигаться дальше. Другого выхода нет. Не стоит забывать, что турнир Лиги наций призван заменить товарищеские матчи, в которых можно и нужно делать какие-то эксперименты, чтобы, к примеру, подойти во всеоружии к финальной части чемпионата Европы. Считаю, не стоит принимать такие поражения близко к сердцу. Да, обидно, но жизнь на этом не заканчивается. Все хотели, чтобы сборная Украины попала в элитную компанию. И пока мы видим в чем разница», - сказал Сак.